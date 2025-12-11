Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V preobleki mimo nadzornih točk, nato pa z ribiškim čolnom iz države

Oslo, 11. 12. 2025 12.17 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Mirko Vorkapić
Komentarji
61

Vidna predstavnica venezuelske opozicije Maria Corina Machado se je sredi noči pojavila v Oslu in mahala z balkona hotela. To je bilo prvič, da so jo od januarja videli v javnosti. 58-letnica se je na tajno potovanje odpravila kljub prepovedi potovanja in grožnji venezuelske vlade, da jo bodo označili za ubežnico. Nobelova nagrajena za mir je sicer v preteklosti večkrat pozvala k nasilnem prevratu v državi in pozdravila potencialno ameriško vojaško posredovanje.

Nobelov inštitut je letos Marii Corini Machado nagrado podelil za "njen boj za pravičen in miren prehod iz diktature v demokracijo" v Venezueli. V sredo je sicer Nobelovo nagrado za mir v imenu svoje matere sprejela njena hči Ana Corina Sosa.

V intervjuju za BBC po svojem nastopu pred privrženci je Machadova povedala, da je zamudila podelitev diplom ter poroko svoje hčerke in enega od sinov. "Že več kot 16 mesecev se nisem mogla nikogar objeti ali dotakniti," je dejala. "Nenadoma sem v nekaj urah lahko videla ljudi, ki jih imam najraje, se jih dotaknila, jokala in molila skupaj z njimi."

Veliko se ugiba o tem, ali se bo lahko varno vrnila v Venezuelo. "Seveda se vračam," je povedala za BBC. "Točno vem, kakšna tveganja prevzemam." "Bom tam, kjer bom najbolj koristna za naš cilj," je nadaljevala. "Do nedavnega sem mislila, da moram biti v Venezueli, in verjamem, da moram biti danes v imenu našega cilja, v Oslu." Machadova vlado predsednika Nicolasa Madura označuje kot "kriminalno" in poziva državljane k aktivnemu uporu proti oblasti. 

Maria Corina Machado
Maria Corina Machado FOTO: AP

Nobelova nagrajenka za mir pa je medtem odločno podprla krepitev vojaške prisotnosti ameriške vojske v bližini Venezuele, še več, javno je večkrat pozvala k uporabi tako domače kot zunanje sile za odstavitev Madura. O tem je med drugim poročal tudi The New York Times.

Machadovi so oblasti prepovedale kandidaturo na lanskih predsedniških volitvah, na katerih je Maduro osvojil tretji šestletni mandat. Opozicijsko predstavnico namreč obtožujejo "kovanja zarote, spodbujanja sovraštva in terorizma". V odzivu na prepoved kandidature je več zahodnih držav volitve označilo za "nesvobodne in nepoštene", Madurovo vladavino pa za nelegitimno.

Ker bi Machadovo oblasti lahko aretirale zaradi ubežništva, so po navedbah njene ekipe potovanje skrbno načrtovali v tajnosti. Podrobnosti potovanja so bile po navedbah BBC tako strogo zaupne, da niti Nobelov inštitut ni vedel, kje se nahaja in ali bo pravočasno prispela v Oslo za podelitev nagrade.

Wall Street Journal poroča, da je Machadova za pobeg iz Venezuele nosila preobleko in prešla skozi 10 vojaških kontrolnih točk, na koncu pa naj bi odplula na lesenem čolnu iz obalne ribiške vasi. Načrt je bil v pripravi dva meseca, poroča časopis, ki se sklicuje na osebo, ki je blizu operaciji, pomagala pa ji je venezuelska mreža aktivistov, ki pomaga ljudem pobegniti iz države. Vpletene so bile tudi ZDA, piše v poročilu, vendar ni jasno, v kolikšni meri.

Machado je Madurovo oblast obtožila, da jo financirajo kriminalne dejavnosti, kot sta droge in trgovina z ljudmi ter pozvala mednarodno skupnost, naj Venezueli pomaga zmanjšati dotok financ iz "kriminalnih virov". "Tega režima ne smemo obravnavati kot konvencionalno diktaturo, temveč kot kriminalno strukturo," je povedala za BBC.

Machadova se je sicer izognila neposrednemu odgovoru na vprašanje BBC, ali podpira vojaško posredovanje ZDA proti Venezueli. Dejala je le, da "vojno proti ljudstvu Venezuele že vodi Maduro" ter da mora za mirno tranzicijo oblasti poskrbeti njegov režim.

Machadova je po osvojitvi Nobelove nagrade pohvalila ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki si je sam prizadeval za osvojitev Nobelove nagrade, hkrati pa krepil vojaško prisotnost v okolici države in ukazal več napadov na domnevne trgovce z mamili, ki naj bi bili povezani z Madurom. Ameriška vojska je medtem v sredo ob obali Venezuele zasegla tanker.

Preberi še ZDA objavile posnetek zasega tankerja, Venezuela: Gre za očitno krajo

Trumpova administracija trdi, da je bilo plovilo pod sankcijami in da je bilo vpleteno v "nezakonito mrežo za prevoz nafte, ki podpira tuje teroristične organizacije". Venezuelska vlada je ZDA obtožila kraje in piratstva.

Pretekli ameriški poskus namestitve drugega voditelja v Venezueli z Juanom Guaidojem je propadel. Prav tako več poskusov menjave oblasti preko protestov in tudi vojaškega udara. 

Maria Corina Machado nobelova nagrada pobeg venezuela oslo
Naslednji članek

Portugalska obstala v 24-urni stavki zaradi sprememb delovne zakonodaje

Naslednji članek

Danska obveščevalna služba vidi ZDA kot varnostno grožnjo

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (61)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
11. 12. 2025 14.15
Maria Corina Machado je imela srečo , tisti leseni ribiški čoln se je izmuznil napadom ZDA , ostale čolne iz Venezuele so Američani potopili.
ODGOVORI
0 0
Zgaga Ukrajini
11. 12. 2025 14.11
+1
"pozdravila potencialno ameriško vojaško posredovanje." Neizprovicirana agresija nad suvereno in neodvisno državo mislite?
ODGOVORI
1 0
mmihi
11. 12. 2025 14.10
+0
Ta dama je isto kot Zelenski. Igrača v Ameriških rokah. Zakaj hoče Amerika zrušiti sistem v Venezueli? Vse je v kapitalu... Ameriške, Angleške kooperacije so izgnali iz države, ne pustijo še več izkoriščati... Fasali so sankcije od zahoda. In sedaj so tu kjer so ... V revščini. Gredo po poteh Kube, ker se ne dajo zahodu
ODGOVORI
1 1
Magic-G-spot
11. 12. 2025 14.08
Tukaj niso pomembne pravice zensk pravi Fajonova s svobodnimi levaki saj ni tole v njihovi agendi da se moli za demokracijo skupaj s svojo druzino.
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
11. 12. 2025 14.08
+1
Zdaj bo spokalo, ker so jo morali prej spraviti na varno🤔
ODGOVORI
1 0
2mt8
11. 12. 2025 14.06
-1
Komunizem na Slovenskem 4.0 leta 2025. V vsej vzhodni Evropi ne najdeš toliko komunističnih privržencev kot v mikro Sloveniji.
ODGOVORI
1 2
pravica1
11. 12. 2025 14.06
+0
Pozivati, da ti napadejo domovino. Zanimiv pristop…
ODGOVORI
2 2
koral45
11. 12. 2025 14.03
+2
A jo bo obiskala Violeta Tomić in prepričala, da je v Venezueli svoboda v Evropi pa diktatura.
ODGOVORI
4 2
JAZsemTI
11. 12. 2025 14.03
+2
Še ena ameriška marioneta. In zdaj ko je dobila Nobelovo za mir hujska k vojni, ker je še ena v vrsti instaliranih ameriških “puppet” režimov.
ODGOVORI
5 3
metaloh
11. 12. 2025 13.59
-3
Ženska ima povsem prav.Maduro je en velik nategun svojega naroda, največ se ukvarja z mamili s katerimi financira svojo koruptivno stranko. Ofce ne vedo kaj se zares dogaja, dogaja pa se veliko, tako da ne smemo biti presenečeni, če bo nekega jutra tega mamilaša zadela raketa prav v njegovi postelji...
ODGOVORI
1 4
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 14.01
+1
Aha... Se pravi je bil zadnji tapravi Gujdo Pripoznan Prvi?
ODGOVORI
1 0
BARK
11. 12. 2025 14.06
+1
vse ok ampak Zda so zadnji da bi igrali karto "mi smo dobrodelneži ki delamo red"
ODGOVORI
1 0
Victoria13
11. 12. 2025 14.06
+2
Nobelova nagrada za mir gre ponavadi v napačne roke!!!
ODGOVORI
2 0
Gram
11. 12. 2025 13.59
+3
Do sedaj je kljub vsemu živela v miru kljub temu, da vlada "diktator" Maduro. Odhod ji je omogočila CIA, to lahko pomeni, da bo Amerika izvedla napad na Venezuela. Ta ženska je poosebljenje zla in ona dobi Nobelovo nagrado za mir.
ODGOVORI
4 1
kinky ivanović
11. 12. 2025 13.56
+1
Ne bi ona plezala preko straže če bi bila nagrada pokal in 0 eur, ženska že ve na katere strune mora brenkati
ODGOVORI
3 2
M_teoretik
11. 12. 2025 13.56
+3
Enkrat je napisano, da se zavzema za nasilen prevzem oblasti, drgič za miroljuben. Dejte se uskladit!?
ODGOVORI
4 1
konc
11. 12. 2025 13.55
+6
Ta ženska je poosebljenje novodobnega, samodestruktivnega in dvoličnega liberalizma. Nobelova nagrajenka za MIR, ki ščuva k vojni v lastni državi? Vojna, ki bo še bolj uničila njeno državo in v kateri bodo umirali njeni ljudje? Vsaka podobnost s konfliktom v Ukrajini je le naključje... Američani si že manejo orožarske rokice. Spet.
ODGOVORI
7 1
soxx
11. 12. 2025 13.54
+3
Ameriška lutka.
ODGOVORI
7 4
bb5a
11. 12. 2025 13.51
+1
Očitno rabiš za nobelovo nagrado za mir pozivat k vojni, sam pol je res čudn da je Trump ni dobil, on je še boljši v temu...
ODGOVORI
5 4
kinky ivanović
11. 12. 2025 13.48
+2
A niste mogli kaj drugega kot to lajdro najdet za nobelovo? Res ne?
ODGOVORI
8 6
Wolfman
11. 12. 2025 13.44
-5
Kockanje z ribiškim čolnom. Koliko ribičev je žeumrlo po pomoti zaradi ameriškega raketiranja čolnov! Nihče točno ne ve?
ODGOVORI
4 9
Smrtlevičarjem
11. 12. 2025 13.56
+3
Ribič nobeden!!! Tihotap ev droge pa kar nekaj,prav je tako!!!!
ODGOVORI
4 1
11. 12. 2025 13.38
+14
Nobelova nagrajenka za mir poziva k nasilju.Še 1x prosim preberite ta stavek.
ODGOVORI
18 4
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 13.43
+1
Zgodbe, ki jih piše življenje...
ODGOVORI
1 0
M_teoretik
11. 12. 2025 13.58
+2
A pol ni le men paradoksalno!?
ODGOVORI
3 1
kinky ivanović
11. 12. 2025 13.37
+4
Mudaro zadnje čase jemlje prah od šamana za spanje, raje še tableta iz previdnosti ne vzame.
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385