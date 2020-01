V preprodajo spornega konjskega mesa vpletene klavnice, kmetje in veterinarji

Iz agencije za varovanje okolja (SEPRONA) so sporočili, da gre za meso 300 konjev, ki so prišli iz spornih klavnic. Pri tem so preiskovalci preverili dokumente 10.000 konj. Zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanja so privedli 15 osumljencev, preiskujejo pa še 13 oseb. Pri tem so zasegli tudi 185 ponarejenih potnih listov ter ugotovili, da meso približno 100 konjev ni v skladu z evropskimi tržnimi regulativami.