V prestižnem delu Kalifornije zaradi poplav odredili evakuacijo

V okrožju, kjer živijo tudi britanski princ Harry in soproga Meghan, Oprah Winfrey in igralec Rob Lowe, je šerifov urad v ponedeljek ukazal evakuacijo 10.000 prebivalcev, ker je obilno deževje prineslo do 2,5 centimetra padavin na uro. Zaenkrat ni jasno, ali so območje zapustili.

Poplave so prizadele okoli 90 odstotkov prebivalcev Kalifornije, kar predstavlja približno 34 milijonov ljudi. "Pričakujemo, da je najhujše šele pred nami," je na novinarski konferenci dejal guverner Gavin Newsom.