V prestižnem hotelu v Berlinu razneslo 16-metrski akvarij

V hotelu Radisson Blu v nemški prestolnici je razneslo ogromen 16-metrski akvarij. Goste je zbudil močan pok. Družbena omrežja so preplavile pretresene objave gostov, ki so skorajda sredi noči ugotavljali, kaj se dogaja.

"Okoli 5.45 zjutraj je odjeknil glasen pok, pri čemer so na ulico odleteli tudi deli fasade hotela," so sporočile oblasti. Na ulico pred hotelom se je razlila ogromna količina vode, je sporočila berlinska policija. Ulico so zato začasno zaprli, škoda je precejšnja.