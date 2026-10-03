V prestolnici Jemna odjeknilo več eksplozij

Jemenska televizija Al Masira, ki je povezana s hutijevci, je po navedbah AFP poročala o savdski agresiji nad prestolnico, vendar podrobnosti o tarčah ali morebitnih žrtvah ni navedla. Televizija je pred tem poročala tudi o raketnih napadih na telekomunikacijsko omrežje v severozahodni provinci Saada, ki velja za oporišče hutijevcev. Savdska Arabija naj bi po navedbah hutijevcev že v četrtek ponoči bombardirala Sano – prvič po ponovnem izbruhu spopadov v juliju.

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Po več letih relativnega miru je Jemen julija znova zdrsnil v državljansko vojno med hutijevci, ki uživajo podporo Irana in nadzorujejo večji del severozahodnega Jemna, vključno s Sano, ter mednarodno priznano jemensko vlado, ki jo podpira sosednja Savdska Arabija. Vlada ima sedež v Adenu in nadzoruje velik del redkeje poseljenega juga in vzhoda države.

V bližini Rijada zagorelo v objektu savdskega naftnega velikana

V objektu savdskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada je danes zagorelo, okoliščine incidenta za zdaj še niso znane. Aramco je bil v zadnjem času sicer večkrat tarča napadov uporniških hutijevcev v okviru vojne v Jemnu, kjer Savdska Arabija podpira mednarodno priznano jemensko vlado, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napad na naftno rafinerijo v Savdski Arabiji FOTO: AP