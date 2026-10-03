V prestolnici Jemna odjeknilo več eksplozij

Jemenska televizija Al Masira, ki je povezana s hutijevci, je po navedbah AFP poročala o savdski agresiji nad prestolnico, vendar podrobnosti o tarčah ali morebitnih žrtvah ni navedla. Televizija je pred tem poročala tudi o raketnih napadih na telekomunikacijsko omrežje v severozahodni provinci Saada, ki velja za oporišče hutijevcev.
Savdska Arabija naj bi po navedbah hutijevcev že v četrtek ponoči bombardirala Sano – prvič po ponovnem izbruhu spopadov v juliju.
Po več letih relativnega miru je Jemen julija znova zdrsnil v državljansko vojno med hutijevci, ki uživajo podporo Irana in nadzorujejo večji del severozahodnega Jemna, vključno s Sano, ter mednarodno priznano jemensko vlado, ki jo podpira sosednja Savdska Arabija. Vlada ima sedež v Adenu in nadzoruje velik del redkeje poseljenega juga in vzhoda države.
V bližini Rijada zagorelo v objektu savdskega naftnega velikana
V objektu savdskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada je danes zagorelo, okoliščine incidenta za zdaj še niso znane. Aramco je bil v zadnjem času sicer večkrat tarča napadov uporniških hutijevcev v okviru vojne v Jemnu, kjer Savdska Arabija podpira mednarodno priznano jemensko vlado, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Aramco je osrednje podjetje savdskega gospodarstva in eno največjih naftnih podjetij na svetu. Hutijevci so prejšnji mesec sporočili, da so izvedli napade na "občutljive objekte" v Rijadu ter na objekte Aramca v pristaniškem mestu Janbu.
Avgusta so napadli tudi letališče in objekt Aramca v južni savdski regiji Nadžran.
Hutijevci so julija napovedali pomorsko blokado Savdske Arabije ter v Rdečem morju napadli več savdskih tankerjev, kar je sprožilo vprašanje, ali bo Rijad lahko še naprej v velikih količinah dobavljal surovo nafto na svetovne trge. Nato so septembra zavzeli celotno območje vzdolž jemenske obale ob Rdečem morju in utrdili nadzor nad ožino Bab al Mandab, ki je ključna za savdski izvoz nafte. Od takrat savdske sile izvajajo zračne napade na Jemen, hutijevci pa so okrepili napade na cilje v sosednji državi.