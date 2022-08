V presušeni reki Pad odkrili bombo iz druge svetovne vojne

Zaradi velike suše so v italijanski reki Pad odkrili neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne. Vojaški strokovnjaki so izvedli detonacijo 450 kilogramov težke bombe blizu mesta Mantova. Evakuirali so približno 3000 prebivalcev, zaprli zračni prostor območja in rečni promet na plovni poti.

Vročinski valovi, ki to leto prevladujejo po Evropi, niso prinesli le visokih temperatur in suše, temveč tudi zanimive najdbe. Zaradi suše je italijanska reka Pad tako nizka, da so v njej našli potopljeno bombo iz druge svetovne vojne, poroča The Guardian.

Vojaški strokovnjaki so v nedeljo detonirali 450 kilogramov težko bombo, ki so jo odkrili v bližini vasi Borgo Virgillo, blizu mesta Mantova na severu države. "Bombo so našli ribiči na bregu reke Pad zaradi zmanjšanja gladine vode zaradi suše," je povedal polkovnik Marco Nasi. Okoli 3000 bližnjih prebivalcev naj bi evakuirali, da so lahko strokovnjaki za odstranjevanje bomb varno izvedli nadzorovano eksplozijo. Za kratek čas je bil zaprt tudi zračni prostor območja, prav tako rečni promet na sami plovni poti.

icon-expand Suša v Padski nižini FOTO: AP