Še ena žrtev na dolgem seznamu domnevnih ruskih zastrupitev

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, ki je v komi v bolnišnici in naj bi bil zastrupljen, je bil tako kot drugi kritiki Kremlja tarča napadov že prej. Poglejmo še nekaj primerov oseb, ki so bile v zadnjih 15 letih domnevne ali potrjene žrtve ruske zastrupitve.

icon-expand Aleksej Navalni FOTO: AP

Aleksej Navalni Navalnega so že 28. julija lani, medtem ko je bil v zaporu zaradi poziva k protestom v Moskvi, prepeljali v bolnišnico zaradi skrivnostne bolezni. Obraz in obrvi je imel hudo otečene, imel je izpuščaje po telesu. Oblasti so trdile, da gre za hudo alergijsko reakcijo in da ima kontaktni dermatitis, Navalni pa je vztrajal, da ni bil nikoli alergičen. Njegova dolgoletna zdravnica je ocenila, da je bil zastrupljen z "neznano kemično snovjo". Iz bolnišnice so nato sporočili, da ni bil zastrupljen, saj da v njegovem organizmu niso našli strupenih snovi. Leta 2017 pa se je zdravil v Španiji zaradi hude opekline na očesu, potem ko sta mu moška na ulici v obraz vrgla razkužilo. Tokrat pa se znova bori za življenje, po tem ko je na letališču spil čaj in mu je na letalu nenadoma postalo slabo.

icon-expand Sergej Skripal FOTO: AP

Sergej Skripal Nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo so 4. marca 2018 našli nezavestna na klopi v britanskem Salisburyju in ju v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico. London krivi Moskvo, da je stala za to zastrupitvijo z živčnim strupom novičok, ki so ga razvili v nekdanji Sovjetski zvezi, in da so Skripala hoteli ubiti, ker je sodeloval z britanskimi obveščevalnimi službami. Kremelj je to zanikal, je pa incident povzročil diplomatsko krizo med državama. Skripal in njegova hčerka sta čez nekaj mesecev zapustila bolnišnico, je pa umrla ženska, ki se je zastrupila z novičokom preko najdene stekleničke parfuma. Britanska protiteroristična policija je junija ponovila poziv k posredovanju informacij o napadu, za katerega obtožujejo dva agenta ruske vojaške obveščevalne službe GRU.

icon-expand Pjotr Verzilov FOTO: AP

Pjotr Verzilov Aktivista feministične punk skupine Pussy Riot Pjotra Verzilova so 14. septembra 2018 odpeljali v bolnišnico v Moskvi v težkem stanju zaradi zastrupitve z zdravili. Nato so ga v času afere Skripal hitro premestili v berlinsko bolnišnico. Nemški zdravniki so ugotovili, da je zelo verjetno šlo za zastrupitev. Njegova takratna soproga Nadežda Tolokonikova, ki je bila prav tako aktivistka Pussy Riot, je menila, da ga je morda ruska vojaška obveščevalna agencija želela ubiti. Zastrupili naj bi ga na sojenju njej na moskovskem sodišču 11. septembra 2018. Aleksander Perepilični Leta 2012 je zaradi zastrupitve umrl v Londonu živeči ruski poslovnež Aleksander Perepilični, ki je pomagal pri razkritju ruske verige pranja denarja. Med rekreacijskim tekom po Londonu se je nenadoma zgrudil. Obdukcija je pokazala, da je imel v telesu sledi strupa. Zaužil naj bi ga z juho, v kateri naj bi bila strupena rastlina rumeni jasmin. Gre za rastlino, ki raste v odročnih krajih Kitajske in vsebuje strupeno snov, sorodno strihninu. Njegova smrt je ostala "nepojasnjena". Rusija pa je vpletenost v smrt zanikala.

icon-expand Aleksander Litvinenko FOTO: AP

Aleksander Litvinenko Kritik Kremlja v izgnanstvu, bivši agent ruske obveščevalne agencije FSB Aleksander Litvinenko je umrl v agoniji novembra 2006 zaradi zastrupitve z radioaktivnim polonijem 210 v Londonu. Litvinenko se je sestal z dvema Rusoma na čaju v enem od londonskih hotelov, kjer so govorili o možnem poslovnem sodelovanju. 43-letnik je takoj zatem zbolel in preiskava je razkrila, da je s čajem zaužil radioaktivni polonij 210, redek in drag radioaktivni izotop, ki ga pridobivajo v Rusiji. Umrl je tri tedne kasneje. Med umiranjem je obtožil Rusijo, da je naročila njegov umor. Britanska preiskava je deset let kasneje ugotovila, da je za umor odgovorna Moskva, ki pa to zanika.

icon-expand Ana Politkovska FOTO: AP

Ana Politkovska Ruska novinarka in borka za človekove pravice Ana Politkovska, ki je bila glasni kritik ruskega voditelja Vladimirja Putina, je leta 2004 hudo zbolela in izgubila zavest, po tem, ko je spila čaj na letalu Aeroflota. Domnevno zastrupitev je preživela, a so jo nato leta 2006 ustrelili pred njenim stanovanjskim blokom v Moskvi.

icon-expand Viktor Juščenko FOTO: AP