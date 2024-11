V pričakovanju neurja Bert: močno sneženje že hromi dele Otoka

Na Otoku so razglašena številna vremenska opozorila za sneg, dež in veter. Nevihta, ki prinaša obilno sneženje, prinaša številne nevarnosti, svarijo vremenoslovci. Železniška podjetja so potnike pozvala, naj se izogibajo potovanjem na določena območja, medtem ko so številne ceste zaprte, poroča BBC.

Vremenoslovci opozarjajo na resne vremenske razmere s snegom, ki naj bi se hitro in močno kopičil. Kot poroča Skynews, so ljudi pozvali tudi, naj se izogibajo daljnovodom, saj nevihta Bert v državo prinaša močan veter, dež in sneg.

V Parizu začasno zaprli Eifflov stolp

Včeraj je močno sneženje zajelo tudi dele Nemčije in Francije, kar je povzročalo motnje v prometu in vremensko pogojene nesreče. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je sneženje najbolj prizadelo mesti Freiburg in Konstanca, kjer je policija od četrtka popoldne do davi sodelovala v približno 140 intervencijah. V Parizu so začasno zaprli Eifflov stolp.

Nemška policija je sporočila, da so reševalne službe v zvezni deželi Baden-Württemberg na jugozahodu Nemčije v petek posredovale pri več kot 380 vremensko pogojenih dogodkih. Tiskovni predstavnik policije je povedal, da je bilo poškodovanih najmanj 30 ljudi, večinoma z lažje. Gmotna škoda pa je presegla milijon evrov.

Najhuje sta bili prizadeti mesti Freiburg in Konstanca, kjer je bila policija od četrtka popoldne do davi napotena na približno 140 intervencij v povezavi z vremenom.

V sosednji Franciji je na avtocestah obtičalo več kot 1700 tovornjakov, ker vozniki niso upoštevali prepovedi vožnje zaradi poslabšanih vremenskih razmer. Številni so morali preživeti noč v svojih vozilih.

Najbolj sta bili prizadeti regiji Burgundija in Normandija, je povedal minister za promet Francois Durovray. Oviran je bil železniški promet in motena dobava električne energije. Iz elektropodjetja Enedis so sporočili, da je brez elektrike ostalo 200.000 gospodinjstev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.