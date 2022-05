V Pridnestrju novi incidenti, Zelenski se je pripravljen pogovarjati s Putinom

Zgodaj davi se je v bližini skladišča z nafto ustavil avtomobil, moški pa je odvrgel molotovko proti stavbi in zbežal. Pri tem je zagorela trava, kar pa so hitro pogasili, so sporočili z notranjega ministrstva samooklicane Pridnestrske republike.

Oblasti v samooklicani proruski Pridnestrski republiki na vzhodu Moldavije so danes poročale o dveh poskusih napada na infrastrukturo v Tiraspolu. V obeh incidentih so neznanci odvrgli molotovke, in sicer na skladišče nafte in urad za nabornike.

Okoli pol ure kasneje pa so dve molotovki odvrgli še na urad za nabornike. Požar so hitro pogasili, so pojasnili.

Pridnestrje je od začetka vojne v Ukrajini znova v središču pozornosti svetovne javnosti, saj gre za še eno samooklicano republiko na območju nekdanje Sovjetske zveze, ki uživa podporo Rusije. Konec aprila sta na območju odjeknili dve eksploziji, ki sta uničili radijska oddajnika.

Pridnestrska republika je neodvisnost razglasila leta 1990, čemur je sledila skoraj dve leti trajajoča vojna z moldavskimi silami. V tej vojni so separatisti s pomočjo Rusije zmagali in razglasili samoupravo.

Zelenski pravi, da se je pripravljen pogovarjati s Putinom

V pogovoru za italijansko državno televizijo RAI v četrtek zvečer je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da se je pripravljen pogovarjati z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Želi si, da bi prišli do dogovora brez ultimatov.

Dejal je tudi, da Ukrajina nikoli ne bo priznala, da je Krim del Rusije. "Krim je vedno imel svojo avtonomijo, ima svoj parlament, ampak je znotraj Ukrajine," je poudaril Zelenski.

Na vprašanje, kako komentira izjavo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da bi se morali izogniti poniževanju Putina, je Zelenski odgovoril, da želi, da ruska vojska zapusti Ukrajino. Dejal je, da ne bo čuval Putinovega ugleda za ceno svojega ozemlja, saj bi bilo to nepravično.

"Moramo razmišljati o prihodnosti Rusije. Kot predsednik Ukrajine pravim, da so to naši sosedi. Prišli bodo tudi drugi predsedniki in druge generacije," je še dejal.

Sorodniki in podporniki ukrajinskih borcev, ki so zatočišče našli v jeklarni Azovstal, v pristaniškem mestu Mariupol, so se zbrali na protestu v Kijevu, kjer so zahtevali njihovo rešitev.

Youtube, TikTok, Twitter in Facebook pozvali, naj arhivirajo morebitne dokaze

Ameriški kongresniki so poslali uradno prošnjo izvršnim direktorjem Youtuba, TikToka, Twitterja in Facebooka, naj arhivirajo posnetke in vsebino, ki bi jo lahko v prihodnosti uporabili kot dokazno gradivo ruskih vojnih zločinov v Ukrajini, je poročal NBC News.

V dopisu so družbena omrežja pozvali, naj si označijo in shranijo vsebino, ki bi lahko vsebovala dokaze o vojnih zločinih in drugih grozodejstvih.

Iz Ukrajine prihajajo tudi poročila o spolnem nasilju nad otroki

Britanska veleposlanica pri Združenih narodih Barbara Woodward pravi, da imajo kredibilne dokaze, da ruski vojaki v Ukrajini izvajajo spolno nasilje nad otroki in kršijo tudi druga pravila varnostnega sveta ZN glede otrok v času vojne. Kot je dejala, imajo dokaze, da je "Rusija zagrešila štiri od šestih hudih kršitev proti otrokom v času vojne".

Kršitve, ki so navedene v resoluciji sveta iz leta 1999, vključujejo ciljanje na otroke v konfliktu ter novačenje in uporabo otrok kot vojakov.

Poleg obtožb o spolnem nasilju nad ukrajinskimi otroki, zbirajo tudi poročila o prisilnih deportacijah iz Ukrajine v Rusijo. Šlo naj bi za več kot 700.000 ljudi, med katerimi so številne matere in otroci.

"Obstaja zelo realna nevarnost za izgubo generacije in nadaljevanje cikla nasilja, ki jo povzroča ruska invazija in opustošenje, ki ga je ustvarila," pravi Woodwardova.