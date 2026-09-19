V priljubljenem španskem letovišču zabodli češkega turista

Po poročanju lokalnega portala Ultima Hora se je incident zgodil danes okoli 5.15 zjutraj na območju, kjer se nahaja več nočnih klubov. Reševalci so prejeli obvestilo, da so na ulici zabodli moškega.

21-letnika je za zdaj še neznani storilec zabodel z nožem in mu povzročil globoke vbodne rane v prsnem košu. Reševalci so ga oskrbeli na kraju dogodka, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje ostaja resno.