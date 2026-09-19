V priljubljenem španskem letovišču zabodli češkega turista

Po poročanju lokalnega portala Ultima Hora se je incident zgodil danes okoli 5.15 zjutraj na območju, kjer se nahaja več nočnih klubov. Reševalci so prejeli obvestilo, da so na ulici zabodli moškega.
21-letnika je za zdaj še neznani storilec zabodel z nožem in mu povzročil globoke vbodne rane v prsnem košu. Reševalci so ga oskrbeli na kraju dogodka, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje ostaja resno.
Španska policija napad še preiskuje, do zdaj še niso nikogar aretirali. Kot še poroča španski portal, bodo pri razjasnitvi okoliščin verjetno pomagali posnetki nadzornih kamer lokalov v bližini.
Magaluf je živahno letoviško mesto, znano po zabavah, na španskem otoku Majorka. Kraj je priljubljen predvsem med mladimi turisti.
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