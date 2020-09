V primeru Breonne Taylor družina prejela več kot 10 milijonov evrov poravnave

Do besede je prišla tudi Taylorina mati Tamika Palmer in pozvala h kazenskim obtožbam zoper policistom. Ljudi je prosila, naj še naprej javno izgovarjajo ime njene hčerke in se borijo za nadaljnje policijske reforme.

Taylorjeva in njen partner Kenneth Walker naj bi med tem, ko je policija vstopila, spala. Walker, sicer pooblaščeni lastnik pištole, je med vstopom policije poklical policijo, saj je bil prepričan, da gre za vlom. Tako Walker kot policisti so pričeli streljati. Policisti, ki so izstrelili več kot 25 krogel so povedali, da so začeli streljati potem, ko je bil en od policistov ustreljen in ranjen.

Taylorjevo, ki je bila sicer reševalka, so ustrelili osemkrat, kasneje je umrla. Na posestvu niso našli drog.

V tožbi Taylorjeve družine so policisti obtoženi uboja, pretirane uporabe sile in hude malomarnosti. Poleg tega policisti niso iskali nje ali njenega partnerja, temveč nepovezanega osumljenca, ki ni živel v kompleksu. Njena družina je policijo obtožila še, da so z namenom gentrifikacije načrtno vdrli v njeno stanovanje. Župan je očitek zavrnil kot "nezaslišan, brez utemeljitve in podpornih dejstev".