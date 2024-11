V primeru kršitev dogovora Izrael opozarja: Ukrepali bomo, in to odločno

"Če ne boste ukrepali, bomo ukrepali mi, in to odločno," je Izrael Kac dejal v pogovoru s posebno koordinatorko Združenih narodov za Libanon Jeanine Hennis-Plasschaer v Tel Avivu in poudaril, da bo Izrael v prihodnje pri obrambi svojih interesov ravnal brez tolerance.

"Vsaka hiša, obnovljena v južnem Libanonu in uporabljena kot teroristično oporišče, bo uničena, vsaka teroristična organizacija bo napadena, vsak poskus prenosa orožja bo preprečen, vsaka grožnja našim silam ali državljanom pa bo takoj odpravljena," je dodal.

Izraelski varnostni kabinet bo popoldne odločal o dogovoru o prekinitvi ognja, je potrdila namestnica izraelskega zunanjega ministra Šaren Haskel. "Člani kabineta poznajo nekatere podrobnosti dogovora in se bodo popoldne podrobneje seznanili z njimi," je dodala.

Haskel sicer podrobnosti dogovora ni razkrila, prav tako pa ni navedla ure sestanka kabineta. Kot medtem poroča časnik Times of Israel, se bo kabinet predvidoma sestal ob 17.30 po lokalnem času, sestanek naj bi trajal najmanj do 21. ure. Dogovor o prekinitvi ognja vključuje 60-dnevno prehodno obdobje, med katerim bi se izraelska vojska umaknila z juga, tja pa bi prišle libanonske državne sile. Hezbolah naj bi se umaknil severno od reke Litani, poroča britanski BBC.