V primeru poraza se Trump ne bo več potegoval za predsednika

"Ne, ne bom. Mislim, da bo to to. Upajmo, da bom uspešen," je 78-letni Trump odgovoril na vprašanje v nedeljski oddaji Full Measure televizije Sinclair.

To je sicer dejal že pred volitvami leta 2020, ki jih je izgubil proti demokratu Joeju Bidnu, ampak tega poraza ne priznava in trdi, da so mu zmago ukradli s prevarami. Zaradi prizadevanj za razveljavitev izida volitev se je tudi znašel pred sodiščem.

Tokrat se meri z demokratsko podpredsednico ZDA Kamalo Harris, ki je prevzela vodstvo v anketah na nacionalni ravni, vendar pa so ankete v ključnih državah, ki bodo odločale o zmagovalcu volitev, še naprej izjemno tesne.