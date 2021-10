V primeru umora družine Đokić aretirali eno osebo

"Umor družine Đokić je vznemiril vso Srbijo. Izvedli so ga strokovno in premišljeno, bil je skrbno načrtovan. S sodelovanjem različnih policijskih enot nam je uspelo identificirati eno osebo, za katero obstaja utemeljen sum, da je sodelovala pri pošastnem umoru družine Đokić," je dejal minister za notranje zadeve Aleksandar Vulin .

Vulin je še dodal, da so pri osumljencu našli večjo vsoto denarja, ki je pripadala umorjeni družini, prav tako so na posestvu osumljenca našli še nekaj drugih predmetov, "ki so nedvomno del tega strašnega umora".

Osumljencu je višje tožilstvo v Nišu odredilo 48-urni pripor. Policija nadaljuje preiskavo.

Spomnimo, sledi za tričlansko družino Đokić so se izgubile v noči na 27. september, ko so se v Aleksinac vračali iz vasi Moravac. Ker so bili njihovi mobilni telefoni še ves dan nedosegljivi, so sorodniki izginotje prijavili policiji, ki se je takoj lotila iskanja. Nekaj dni so policisti tavali v temi, v iskanje so vključili tudi helikoptersko enoto.