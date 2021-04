V primežu aprilskega sneženja praktično vsa Evropa

Od severa do juga stare celine – v primežu aprilskega sneženja in močne ohladitve je praktično vsa Evropa. Sneg je pobelil Nemčijo, Belgijo in Italijo, ponekod so temperature čez noč padle za skoraj 20 stopinj Celzija. Če je povečini sicer snega le za vzorec, pa je predvsem v višjih predelih ponekod v Italiji in na Škotskem prebivalce presenetil pravi metež. Sneži tudi pri naših južnih sosedih, kjer je v Zagrebu sneg podrl nekaj dreves, v Istri in Dalmaciji pa preglavice povzroča tudi orkanska burja.

