V priporu Libijec, ki je izdelal bombo najsmrtonosnejšega napada na Otoku

Libijec, obtožen vpletenosti v izdelavo bombe, ki je decembra 1988 povzročila eksplozijo Pan Amovega letala nad mestecem Lockerbie na Škotskem, je zdaj v ameriškem priporu. V napadu je takrat umrlo 259 ljudi, bombni napad pa ostaja najsmrtonosnejši teroristični napad, ki se je zgodil v Združenem kraljestvu. Letalo je bilo iz Frankfurta preko Londona namenjeno v New York.

Tiskovni predstavnik ministrstva za pravosodje je potrdil, da so ZDA prevzele skrbništvo nad Abu Agilo Mohammadom Masudom, ki je prestajal ločeno kazen v Libiji. "Pričakuje se, da se bo prvič pojavil na okrožnem sodišču ZDA v okrožju Columbia," je dejal tiskovni predstavnik. Škotski kronski urad in davčna služba sta navedli, da je družinam ubitih v bombnem napadu na Lockerbie bilo rečeno, da je osumljenec v ZDA. "Škotski tožilci in policija bodo v sodelovanju z vlado Združenega kraljestva in ameriškimi kolegi nadaljevali s preiskavo, saj je edini cilj, da dobimo še tiste, ki so sodelovali Al Megrahijem in jih privedemo pred sodišče."

icon-expand Razbitine letala Pan Am FOTO: AP

Pan Amovo letalo 103, ki je potovalo iz Londona v New York, je 21. decembra 1988 eksplodiralo nad Lockerbiejem in ubilo vseh 259 ljudi na letalu in še 11 na tleh. To ostaja najsmrtonosnejši teroristični napad na britanskih tleh. Masud je v Libiji služil 10-letno kazen zaradi izdelave bombe. ZDA so leta 2020 ob 32. obletnici napada objavile obtožbe proti njemu in zahtevale izročitev. Kazenska ovadba je temeljila na priznanju Masuda, ki ga je dal libijskim oblastem leta 2012, pa tudi na njegovih potovalnih zapisih, ki so ga povezovali z zločinom.