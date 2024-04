V priporu umrl brat osumljenca za umor Danke Ilić

40-letni brat osumljenega za umor Danke Ilić, je umrl v priporu, poroča srbski telegraf. Policija ga je priprla zaradi suma, da je pomagal pri zločinu. Kot smo poročali, naj bi pomagal pri skrivanju in premikanju trupla malčice. Moškemu naj bi v jutranjih urah nenadoma postalo slabo, potem pa je kljub takojšnji reakciji zaposlenih, ki so ga poskušali oživljati, ob 3. uri zjutraj umrl. Moškega so nameravali danes zjutraj zaslišati v zvezi z izginotjem in smrtjo dveletnice.