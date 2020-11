V savdskem pristanišču odjeknila močna eksplozija

Naftni tanker MT Agrari, ki je v lasti grške družbe Agrari, je danes zjutraj po lokalnem času priplul iz nizozemskega Rotterdama in je bil tik pred vstopom v pristanišče Al Shuqaiq v Savdski Arabiji. Nenadoma je ladjo zadela mina, ki je predrla trup plovila, a k sreči poškodovanih ni bilo. "Vsi člani posadke so na varnem," so kasneje sporočili iz grškega pomorskega podjetja.

Savdska Arabija incidenta, ki se je zgodil v njihovem pristanišču, sprva ni priznala. Prva je o dogodku poročala britanska varnostna družba Ambrey.

To je sicer že drugi tak incident v tej državi v zadnjem tednu. V ponedeljek je mina zadela križarko v pristanišču Jiddah in kot je znano, za napadom stojijo pripadniki jemenskega uporniškega gibanja Houthi.

Savdske oblasti so v torek nato sporočile, da so našle in odstranile še pet min iranske proizvodnje, ki so jih pripadniki Houthija nastavili v južnem Rdečem morju. Poskuse napadov so obsodili in jih označili kot "resno grožnjo v pomorski varnosti v ožini Bab al-Mandab".