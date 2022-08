V Prištini, Beogradu in tujini pozdravljajo dogovor o osebnih izkaznicah

Po tem, ko je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell v soboto zvečer na Twitterju objavil, da sta Kosovo in Srbija tik pred zdajci uspela doseči dogovor o osebnih izkaznicah, so doseženi kompromis potrdili tudi v Prištini in Beogradu. Zadovoljstvo ob dogovoru so že izrazili tudi v tujini, tako v EU kot sosednjih državah.

Po pogovorih, v katerih je posredoval Bruselj, je Srbija pristala na odpravo vstopno-izstopnih dokumentov za imetnike kosovskih osebnih izkaznic, Kosovo pa je pristalo, da teh dokumentov ne bo uvedlo za srbske imetnike osebnih dokumentov, je v soboto zvečer na Twitterju objavil Borrell. Kosovski Srbi in vsi drugi državljani bodo lahko z osebnimi izkaznicami potovali med Kosovom in Srbijo, EU je pravkar prejela zagotovila kosovskega premierja Albina Kurtija v zvezi s tem, je sporočil. "To je evropska rešitev. Čestitamo obema voditeljema za to odločitev," je še dodal. Kmalu zatem je dogovor prav tako na Twitterju potrdil kosovski premier Albin Kurti, ki je zapisal, da bodo lahko državljani Kosova odslej v Srbijo potovali "svobodno kot enakopravni". Kot je še dodal, gre za pravično rešitev, utemeljeno na recipročnosti. EU se je zahvalil za posredovanje.

S tvitom se je že v soboto odzval tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in obema stranema čestital za dogovor. Da gre za dobro novico, sta med drugim ocenila tudi premierja Albanije in Črne gore, Edi Rama in Dritan Abazović. Za dogovor je državama in EU na Twitterju prav tako čestitala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Na ameriškem veleposlaništvu v Prištini so medtem v soboto zvečer izrazili prepričanje State Departmenta, da je dialog tisti mehanizem, preko katerega morata in tudi bosta Srbija in Kosovo dosegla širši dogovor, ki jima bo omogočil normalizacijo odnosov in evropsko prihodnost. V Beogradu je dogovor najprej pozdravil vodja srbskega vladnega urada za Kosovo Petar Petković. Izpostavil je, da je Beogradu uspelo zagotoviti mir in stabilnost na ozemlju Kosova, obenem pa ohraniti srbske osebne izkaznice za kosovske Srbe in s tem "prisotnost srbske države" na Kosovu. "Srbija v dogovoru s Prištino uspela doseči največ, kar je le bilo mogoče" Srbski predsednik Aleksandar Vučić je nato danes v izjavi za medije zatrdil, da je uspela Srbija v dogovoru s Prištino doseči največ, kar je le bilo mogoče. Kot je izpostavil, gre za zgolj ustni dogovor, medtem ko je bil pisni sporazum podpisan že leta 2011. Od takrat lahko namreč administrativno črto med Srbijo in Kosovom ljudje prečkajo zgolj s kosovskimi dokumenti, doslej so jim pri tem le izdali še dodaten dokument, ki se zdaj ukinja. "Zaradi te odločitve ni nikomur težje, vsem je lažje," srbski mediji navajajo besede Vučića.

icon-expand Aleksandar Vučić FOTO: Aljoša Kravanja

V skladu s sobotnim dogovorom naj bi sicer Srbija na vseh mejnih prehodih s Kosovom po novem razobesila plakate z izrecnim pojasnilom, da je uporaba kosovskih osebnih izkaznic dovoljena zgolj kot praktičen ukrep s ciljem zagotavljanja svobode gibanja, ki pa nikakor ne pomeni priznavanje neodvisnosti Kosova in na noben način ne prejudicira končnega statusa Kosova. Kosovski Srbi in Beograd nasprotujejo novim pravilom glede osebnih dokumentov in registrskih tablic Priština je 1. avgusta želela uvesti nova pravila glede osebnih dokumentov in registrskih tablic, ki jim kosovski Srbi in Beograd nasprotujejo. Pravila so predvidevala izdajo začasnega vstopno-izstopnega dokumenta za srbske državljane, ki velja 90 dni, ter obvezno zamenjavo srbskih registrskih tablic za kosovske Srbe. Kosovski Srbi so takrat na cestah postavili barikade, Priština pa se je z mednarodnimi partnerji dogovorila za začasen odlog uveljavitve novih pravil do 1. septembra.