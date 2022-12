V Prištini moški ustrelil 35-letno nosečnico

Premier Albin Kurti je v odzivu na dejanje izjavil, da je šlo za okruten, "nesprejemljiv" uboj. Predsednica Kosova Vjosa Osmani pa je dejala, da je treba končati "val kriminala" in "femicid" nad ženskami, in zahtevala pravico za žrtve nasilja.

Iz univerzitetnega kliničnega centra Kosova so potrdili, da je do incidenta prišlo okoli 18. ure na dvorišču bolnišnice, policija pa je v sodelovanju s tožilstvom uvedla preiskavo s ciljem razjasnitve dogodka.

Ministrica za pravosodje Albulena Haxhiu je dejala, da je bila žrtev, ki bi jo "morali zaščititi", ubita skupaj z otrokom, je na spletni strani objavil Radio Slobodna Evropa (RSE).

Lokalni mediji na Kosovu so poročali, da je žrtev živela ločena od moža zaradi nesoglasij z njim in da je prejela sodno odločbo za zaščito. To je že drugi primer smrti med ženskami v zadnjih dneh na Kosovu, potem ko so 25. novembra poročali, da je v Prištini moški s sekiro usmrtil svojo ženo, še navaja RSE.