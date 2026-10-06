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V Prištini poškodovani v spopadih med policijo in podporniki nekdanje OVK

Priština, 06. 10. 2026 10.59 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA M.V.
Protesti na Kosovu

V spopadih med policijo in protestniki je bilo v Prištini poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament znova odločal, medtem ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države.

Med protesti podpornikov nekdanje Osvobodilne vojske Kosova (OVK) je bilo poškodovanih šest policistov, 11 protestnikov je poiskalo zdravniško pomoč, tri pa so odpeljali na policijsko postajo, je v ponedeljek pozno zvečer sporočila kosovska policija.

Policija je uporabila solzivec in vodni top, protestniki pa so proti policistom ter poslopjema vlade in parlamenta metali kamenje, pirotehnična sredstva in druge predmete ter zažigali zabojnike. Več ur so blokirali tudi vhode in izhode iz parlamenta ter poslancem preprečevali odhod, poroča Kossev.info.

Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona o kosovskih specializiranih senatih v Haagu, potem ko je to sodišče štiri nekdanje voditelje OVK, med njimi nekdanjega kosovskega predsednika Hashima Thacija, na prvi stopnji obsodilo na dolgoletne zaporne kazni.

Parlament je v ponedeljek spremembe podprl v prvem branju, do drugega branja pa zaradi političnega spora ni prišlo.

Premier in vodja vladajočega gibanja Samoopredelitev Albin Kurti ter vodja opozicijske Demokratske stranke Kosova (PDK) Bedri Hamza, čigar stranka je vložila predlog sprememb, v ponedeljek zvečer nista dosegla dogovora o nadaljevanju postopka. PDK vztraja, da mora parlament najprej dokončati sprejemanje sprememb zakona in šele nato odločati o predsedniku države, Samoopredelitev pa zahteva, da parlament najprej glasuje o novem predsedniku.

Ustavni rok za izvolitev novega predsednika Kosova se izteka danes. Če ga parlament ne bo izvolil, bo razpuščen in sledile bodo predčasne parlamentarne volitve. S tem bi se končal tudi mandat sedanje sestave parlamenta, ki zato ne bi mogla dokončati postopka sprejemanja sprememb zakona.

Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu, ki je del kosovskega pravosodnega sistema, a deluje v Haagu, so ustanovili leta 2015 za obravnavo zločinov pripadnikov OVK med vojno in po njej. Predlagane spremembe bi bistveno omejile njegove pristojnosti. Med drugim predvidevajo omejitev najvišje zaporne kazni na 15 let, možnost pritožbe na kosovsko vrhovno sodišče in prestajanje kazni na Kosovu.

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KOMENTARJI4

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kala 09
06. 10. 2026 12.19
Se bodo med seboj.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
06. 10. 2026 12.16
Za te politične riti za katere so ljudje samo kmetje na šahovnici si ni smiselno niti lasu skriviti
Odgovori
0 0
IFF1
06. 10. 2026 12.14
Povsod veterani postanejo zdraharji!
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
06. 10. 2026 11.39
Ah te novice iz Srbije.
Odgovori
+1
1 0
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