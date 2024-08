Anisa Ličino aretirali v Prištini

Po naših informacijah so kosovski organi prijeli Anisa Ličino in mu pri tem zasegli večjo količino drog.

Aretacija se je zgodila v ponedeljek v Prištini. Medtem ko na odgovor slovenske policije še čakamo, so nam varnostni organi iz Prištine sporočili: "Na podlagi mednarodne tiralice je bil v sodelovanju z avstrijskimi organi prijet državljan Slovenije, in sicer zaradi kaznivega dejanja preprodaje mamil. Osumljencu je bil po sklepu tožilstva odrejen pripor."

Ličina je pri nas poznan kot neuradni vodja nasilnih protestov 5. novembra 2020 v Ljubljani. V izgredih je bilo ranjenih 15 policistov, huje je bil ranjen tudi fotoreporter. Po navedbah policije je od 16. oktobra do vključno 5. novembra 2020 na družbenih omrežjih ljudi pozival k nasilnemu protestu. Na shodu je nato kot vodja skupine nasilnim protestnikom dajal navodila, kako naj ravnajo proti policistom. Huligani so takrat v policiste metali granitne kocke in pirotehniko.

Med drugim je bil obtožen tudi trgovanja z drogo. Aprila 2021 so avstrijski varnostni organi slovensko policijo obvestili, da so na podlagi nacionalnega naloga za prijetje aretirali slovenskega državljana zaradi suma storitve kaznivih dejanj, povezanih s trgovanjem s prepovedanimi drogami.

Julija istega leta se je v Sloveniji začelo sojenje članom največje mamilarske združbe, ki je po trditvah tožilstva organizirala, preprodajala in proizvajala prepovedane droge. Obtoženih je bilo 33 oseb, 19 jih je krivdo priznalo že na predobravnavnem naroku. Začetek sojenja štirinajstim članom kartela je spremljala poostrena varnost ob prihodu in privedbi obtoženih. Ker je bila kriminalna združba prevelika za dvorano okrožnega sodišča v Ljubljani, so sojenje preselili na Gospodarsko razstavišče.

Hudodelska združba, ki jo je po prepričanju tožilstva vodil Aleš Zupančič, je preprodajala različne droge v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji. Proizvajala je heroin in amfetamine in organizirala transport kokaina iz Ekvadorja v Luko Koper. Najprej 30 kilogramov kot poskus za večje količine. Pri tem pa so tajnim sodelavcem naročili, da najdejo v luki ljudi, prek katerih bi se kokain iz Južne Amerike v luki raztovoril. S trgovanjem z drogo naj bi med septembrom 2017 in januarjem 2020 na območju Slovenije, Hrvaške in Avstrije zaslužili najmanj 1,3 milijona evrov.

Poleti 2022 se je sojenje zaključilo. Sodišče je osem oseb spoznalo za krive prometa z drogami in izreklo zaporno kazen v skupni dolžini skoraj 28 let. Ličina je bil obsojen na tri leta in pol, plačati pa je moral še 7000 evrov denarne kazni.