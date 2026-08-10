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Jezni na Zelenskega: v Prištini sneli veliko ukrajinsko zastavo

Priština/Tirana, 10. 08. 2026 06.18 pred 9 urami 3 min branja 120

Avtor:
M.V.
Ukrajinska zastava v Prištini

Velika ukrajinska zastava, ki je štiri leta stala v središču Prištine kot simbol solidarnosti, je bila odstranjena. To se je zgodilo dan po tem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Beogradu potrdil, da Ukrajina ne spreminja svojega stališča glede nepriznavanja Kosova. Njegova izjava je v Prištini povzročila vrsto negativnih odzivov in uradni odziv Tirane.

Ukrajinsko zastavo z napisom "Free Ukraine" (Svoboda Ukrajini) so v mestu izobesili leta 2022, takoj po začetku ruske invazije. Kosovo je od začetka vojne stalo ob strani Ukrajini in uvedlo sankcije proti Rusiji, čeprav Kijev ni priznal neodvisnosti Kosova. 

Slabo voljo v Prištini in Tirani je ob nedavnem obisku v Beogradu sprožil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki na skupni novinarski konferenci s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem odgovarjal na vprašanja o odnosu Kijeva do Kosova.

"Spoštujemo ozemeljsko celovitost naših partnerjev, to je mednarodno pravo. To je naše stališče glede enostransko razglašene neodvisnosti Kosova. To smo vedno poudarjali in politika Ukrajine se ni spremenila," je dejal in razbesnel obe albanski prestolnici. Zelenski je ta odnos povezal z odnosom Srbije do ozemeljske celovitosti Ukrajine. "Enako smo hvaležni našim partnerjem za spoštovanje ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine, kar seveda vključuje tudi Krim," je dejal.

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Izjava ukrajinskega predsednika je na Kosovu hitro sprožila odzive. Nekdanji kosovski predsednik Behgjet Pacolli je sporočilo ukrajinskega predsednika označil za "globoko razočarajoče" in spomnil na podporo Kosova Ukrajini. "Gospod Zelenski, vaša izjava, da stališče Ukrajine do Kosova ostaja nespremenjeno, je globoko razočarajoča. Kosovo je stalo ob Ukrajini in iskreno sočustvovalo s trpljenjem vašega ljudstva. Če je to ukrajinski odgovor na to solidarnost, je to resnično obžalovanja vredno," je dejal Pacolli.

Še ostrejši odziv je prišel iz Organizacije vojnih veteranov OVK, ki je izjavo Zelenskega označila za "protikosovsko". "Gospod Zelenski, vaša protikosovska izjava v Beogradu razkriva, kaj ste počeli, preden ste postali predsednik," so sporočili iz organizacije, pri tem pa so verjetno namignili na njegovo igralsko kariero. 

Odzval se je tudi nekdanji albanski zunanji minister Ditmir Bushati. Meni, da je treba obisk Zelenskega v Srbiji gledati v kontekstu vojne, ki jo bije Ukrajina, a je hkrati kritiziral predsednika zaradi njegovega odnosa do Kosova. "Nihče ni pričakoval večjega preobrata. Vendar bi Volodimir Zelenski lahko pokazal več spoštovanja do ukrajinskih partnerjev v jugovzhodni Evropi, vključno s Kosovom, ki je trdno stalo ob strani Ukrajini," je dejal Bushati.

Albanija: Ni vzporednic med Kosovom in Ukrajino

Prispel je tudi uradni odziv Tirane. Ministrstvo za Evropo in zunanje zadeve je sporočilo, da odločno podpira Kosovo in zavrača vsako možnost vzporednice med primerom Kosova in Ukrajine.

"Glede tega vprašanja ne sme biti nesporazumov: vsak poskus vzporednice ali enačenja Kosova s katero koli drugo mednarodno situacijo je napačen, oportunističen in globoko zavajajoč," je sporočilo ministrstvo.

Tirana navaja, da "primer Kosova temelji na lastnih zgodovinskih, političnih in pravnih temeljih" in se sklicuje tudi na mnenje Mednarodnega sodišča. Albanija je ponovila stališče, da Kosovo in Srbija pripadata skupni evropski prihodnosti in da bi morala normalizacija njunih odnosov voditi do medsebojnega priznanja.

Medtem so pred ukrajinsko ambasado v Tirani potekali protesti, ki se jih je udeležilo nekaj sto ljudi.

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Obisk Zelenskega v Srbiji je sicer razbesnel tudi številne podpornike Rusije, ki so Vučićev sprejem Zelenskega označili za izdajo svoje tradicionalne zaveznice. 

priština ukrajina kosovo srbija zelenski
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KOMENTARJI120

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Glavni Baja 3
10. 08. 2026 14.48
@rudar in @posteni, ko bosta spremna, gremo en vikend malo okoli ljubljane ali v mesto iz vajine okolice, v par kafičev, da vama pomagam najti ženskice. verjamem, da desna rokica že malce boli od vsega ... 😁
Odgovori
-1
0 1
dober dan
10. 08. 2026 15.01
jest bi jih tudi rad srečal v živo. Če mata kaj časa se oglasita na Brnčičevi v Črnučah
Odgovori
-1
0 1
Posteni
10. 08. 2026 15.44
Baaaja. Tvoje dr.... kr sam obiskuj.. zame se ne boj... 🤣🤣
Odgovori
0 0
Rudar
10. 08. 2026 14.09
Če sem prav iskren, me sploh ne briga kam spada Kosovo. Bol me skrbi za Slovenijo.
Odgovori
+3
5 2
Posteni
10. 08. 2026 14.12
Haha.. hasno.. s k9sovim se ukvarja samo zavedena opankarija ki jih vsak predsednik od slobota naprej samo prodaja kot edino mantro njihovega ibstoja..
Odgovori
+0
2 2
Glavni Baja 3
10. 08. 2026 14.17
vi2se raje ukvarjajta s tem, kako si bosta našla svoje stanovanje, ne pa da sta celo življenje pri starših 😉
Odgovori
+0
1 1
Rudar
10. 08. 2026 14.21
@Baja je balkanc.
Odgovori
+2
3 1
Petur
10. 08. 2026 14.31
če pripade Albaniji jih bo še več za invazivno priseljevanje,mnogo več možnosti da naslednjo generacijo zakuhajo novo odvajalno vojno s sosedi..sicer pa sta Kosovo in ukraina deležna vsak dan manj podpore..zeleni ni kaj dosti vreden,se pa dobrika Srbiji s tako izjavo..zaupati mu tako ne gre prav nič....
Odgovori
-1
0 1
..................
10. 08. 2026 14.36
jah a Slovenija je pa v Pakistanu?
Odgovori
0 0
Glavni Baja 3
10. 08. 2026 14.37
mi2 sva oba Balkanca, @rudar
Odgovori
-2
1 3
Glavni Baja 3
10. 08. 2026 14.40
kaj je, dečko? ti je mucica popapala jeziček, da si tako tiho 🙃
Odgovori
-2
1 3
Bad Minton
10. 08. 2026 13.40
Kakor se je Kosovo odcepil, tako se bo v prihodnosti Kranj, če ne bomo zaustavili migrantoljubske politike.
Odgovori
+6
10 4
zelen
10. 08. 2026 13.38
eto tkole bo kosovo je srbija slovenija pa bo kosovo
Odgovori
+7
8 1
Glavni_Baja 1
10. 08. 2026 13.42
v beću se nekaj šušlja, da boste slo spet pod avstrijo. a že trenirate naročanje kave in štrudlja v nemšćini 😁🍻👌
Odgovori
-3
3 6
Angelica007
10. 08. 2026 14.00
pisi v slovenskem jeziku prosim!
Odgovori
+4
4 0
Glavni Baja 3
10. 08. 2026 14.06
razumemo se. vsi smo naši @anđelina007 🙂
Odgovori
-4
0 4
Posteni
10. 08. 2026 14.09
V becu sd suslja da bodo pocas indijci cenejsi kot drlovnaysila od balkanjerosov.. tko da.. perspektiva ti je spet prijedor .. 🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
Glavni Baja 3
10. 08. 2026 14.14
namesto beća raje študiraj, kam se boš odselil. verjemi, ženske imajo raje moške z lastnim ključem kot tiste, ki jim mami še vedno kuha kosilo 😁🔥🥂🍻👌
Odgovori
-1
0 1
Rudar
10. 08. 2026 14.18
@Baja, dej mir.
Odgovori
+2
2 0
Glavni Baja 3
10. 08. 2026 14.38
sprosti se, samo lagano @rudar 😁
Odgovori
-1
0 1
paru
10. 08. 2026 13.26
Sami uspešni kandidati za UE:::: Srbija, Kosovo, Albanija, Ukrajina...živela Evropa s takimi junaki in gospodarsko močnimi državami!
Odgovori
+10
11 1
Posteni
10. 08. 2026 13.24
Baja .. kok kj na dopustu ?? Vroce v bosni .. nema k... po lokalih aaa. 🤣🤣🤣
Odgovori
+8
9 1
Glavni_Baja 1
10. 08. 2026 13.30
pozdravljen, dećko. sedaj ko si že star 45 let, kako je kaj doma? se misliš že kdaj odseliti ali boš većno doma 😂🤣😅😆
Odgovori
-3
3 6
Posteni
10. 08. 2026 14.10
Moja leta napram tvojim so totalno irelevantna.. vrjeem.. steje pamet ki je pac balkanjerosi sploh onkraj drine nikol ne boste imeli 🤣
Odgovori
+2
3 1
Glavni Baja 3
10. 08. 2026 14.15
ti pa res nimaš pameti, dećko
Odgovori
-2
1 3
Posteni
10. 08. 2026 15.46
Bajane.. to je vse kar zmores ?? 🤣
Odgovori
0 0
Anion6anion
10. 08. 2026 13.09
Zakaj ne smemo komentirati ukrajinskih napadov na Rusijo?
Odgovori
+6
9 3
Glavni_Baja 1
10. 08. 2026 13.12
lahko jim pišeš na njihov e-mail, odgovorili ti bodo v kratkem
Odgovori
+2
5 3
300 let do specialista
10. 08. 2026 12.57
Lahko ste ukradli- izpulili in omupirali Kosovo, oslabili in osramotili ZRJ, jo brutalno kaznovali, da je SATAN Clinton pokazal "svoj prav", naredite to danes Rusiji!!! Kje in kdo bo začel? Clinton pa niti spati več ne more, niti njegova klientela krvavih rok.
Odgovori
+9
12 3
Rudar
10. 08. 2026 13.08
ZRJ se je sama osramotila, enako Rusija.
Odgovori
-2
6 8
dobrabejba35
10. 08. 2026 12.19
Kosovo je Srbija 🇷🇸
Odgovori
+10
16 6
Glavni_Baja 1
10. 08. 2026 12.39
🤝💪👍
Odgovori
+2
6 4
Posteni
10. 08. 2026 13.26
Bejba.aaaaahahaha🤣🤣🤣
Odgovori
+3
3 0
Angelica007
10. 08. 2026 14.01
od nekdaj je bilo tako,dokler Clinton ni prisel na vlast..
Odgovori
+2
2 0
Crotop
10. 08. 2026 12.15
Pacolli pa največ denarja zaslužili z obnovo Kremlja ko je Jelcin bil na oblasti
Odgovori
-1
1 2
Rudar
10. 08. 2026 11.44
Hvala bogu, da smo se odcepli.
Odgovori
-1
7 8
MladInPerspektiven
10. 08. 2026 11.56
A smo se res? Poglej glavne funkcije v vseh panogah (podjetja, sodstvo, zdravstvo, policija....)in poglej kdo so večinski lastniki v RAZPRODANIH Slovenskih podjetij...
Odgovori
+15
17 2
Rudar
10. 08. 2026 12.06
Smo. Ni idealno, nismo pa več del juge. Glede razprodanih podjetij se pa strinjam.
Odgovori
+10
14 4
Glavni_Baja 1
10. 08. 2026 12.42
res je, da ste se odcepili, zdaj pa ste tam v eu glavni podaniki 😁💪🥂🍻
Odgovori
-2
6 8
Rudar
10. 08. 2026 12.47
Glavno, da niso več v jugi @Baja. Tudi tebi in tvojim to koristi. Verjemi.
Odgovori
+7
10 3
Glavni_Baja 1
10. 08. 2026 12.52
... sedanje stanje vam zelo koristi.
Odgovori
-4
1 5
manga
10. 08. 2026 12.56
Rudar,zrasti že enkrat...
Odgovori
-1
4 5
manga
10. 08. 2026 12.57
Če ne bi bilo Juge,tudi Slovenije ne bi bilo kot države-
Odgovori
+1
6 5
300 let do specialista
10. 08. 2026 12.58
Ne vem, Bruselj nam z uredbami in direktivami dirogira huje od BG nekoč...
Odgovori
+2
5 3
Rudar
10. 08. 2026 12.59
Kdo te je pa to nafarbal @Manga? Upam, da ne starši. Preberi kej zgodovine, pole komentiraj.
Odgovori
-1
5 6
Rudar
10. 08. 2026 13.00
@Baja, sedanje stanje nikomur ne koristi.
Odgovori
-1
3 4
Glavni_Baja 1
10. 08. 2026 13.05
će povem po pravici, meni in parim ljudem to čist ustreza. se vam sam smejemo, ko vas tko na debelo strižejo 😁💪👍😆😅😅🤣😂
Odgovori
-2
3 5
..................
10. 08. 2026 13.46
tole samo da nismo v jugi je podobno samo da ni janshari... prej smo bili hlapci Beogradu sedaj pa Bruslju in "vonder" zenski... lepo je reku Cankar...
Odgovori
+3
4 1
manga
10. 08. 2026 11.16
A se še kdo spomni manipilacije z kosovskimi rudarji v Cankarjevem domu?
Odgovori
+2
4 2
Rudar
10. 08. 2026 12.08
Kaj ima to veze?
Odgovori
-2
2 4
manga
10. 08. 2026 12.58
Rudar,odrasti že.Vse kar je na manipulaciji in lažeh narejenega enkrat poč....
Odgovori
+1
4 3
Rudar
10. 08. 2026 13.14
Na lažeh in manipulacijami je bila zgrajena SFRJ.
Odgovori
+1
2 1
biggie33
10. 08. 2026 10.58
Ko je mednarodna skupnost Kosovu dovolila osamosvojitev, je odprla Pandorino skrinjico, saj je s tem ustvarila nevaren politični precedens: če lahko eno ozemlje zaradi posebnih okoliščin enostransko razglasi neodvisnost, se bodo tudi druga separatistična gibanja upravičeno spraševala, zakaj njihove zahteve ne bi veljale po enakih merilih. Prav tu se pokaže največji problem kosovskega primera, mednarodno pravo naj bi veljalo enako za vse, vendar je bila v praksi odločitev predvsem politična. Kosovo tako ni nujno ustvarilo univerzalne pravice do odcepitve, je pa pokazalo, da lahko dovolj močni politični akterji v določenih okoliščinah pravila razlagajo precej drugače. In ko enkrat odpreš vrata takšnemu pristopu, jih je zelo težko zapreti..
Odgovori
+24
26 2
bu?e24 1
10. 08. 2026 12.35
A republika srbska je pa bosna ane al kako zdej
Odgovori
+1
3 2
Posteni
10. 08. 2026 13.29
Bigi.. ce misls da je kosovo v merilu napram rusiji in ukr.. pol res ni.as pojma.. rus o.eni kosovo samo k rabi.. edino kar matra putlerja da nimajo na kosovu vpliva.. ostalo .. otroski vrtec
Odgovori
-2
0 2
sencina
10. 08. 2026 10.45
Hoteli so drzavo v kateri noce noben živeti.yostali so samo starci ostali so pav sloveniji in celi eu in pobirajo socualne transferje.
Odgovori
+26
26 0
25.maj
10. 08. 2026 11.33
ampak imajo državo, ki je njihova in se nihče ne priseljuje
Odgovori
+2
5 3
nelevnedesen
10. 08. 2026 13.09
Verjetno edina država, mi nima mivrantov. Še pakistanci in somalijci bi tam slabše živeli. Pa tudi če bi hoteli so kosovarji zelo nestrpen narod do drugih. Tudi do nas, vljudni samo ko imajo korist
Odgovori
+3
3 0
manga
10. 08. 2026 10.43
Srbija je država,dobra ali slaba ampak samostojna država.Večina Slovencev ne dojema da je razlika med domovino in državo velika.Velika večina novonastalih držav sama ne preživi 24 ur.
Odgovori
+12
14 2
nelevnedesen
10. 08. 2026 10.32
Če se je kosovo lahko odcepili, potem se lahko tudi krim in donbas
Odgovori
+26
28 2
gengsta1234
10. 08. 2026 10.29
Tok bi mogli pri nas eu pa meče denar za orožje za ukrajince pa se podpirajo to ukrajino ukrajinc bo hitr stanovanje dubu v sloveniji ce bi ga rabu kak naš bi ga teško dubu
Odgovori
+23
24 1
eva_v_raju
10. 08. 2026 10.23
Kosovo bo kmalu cel Balkan, s Slovenijo vred.
Odgovori
+20
21 1
Pomladni cvet
10. 08. 2026 10.33
zakaj? pričakujem odgovor
Odgovori
-10
0 10
ZOV SVO
10. 08. 2026 10.34
Šiftarji držijo celo EU z belcem...
Odgovori
+12
13 1
IskraLJ
10. 08. 2026 10.11
Sej so isti manipulatorji in izkoriščevalci, zanetijo vojno, provocirajo in potem na pomoč kličejo amere. Vse migrante pa fašemo mi v EU. Gre za največje kriminalce.
Odgovori
+22
23 1
IskraLJ
10. 08. 2026 10.11
Še zastavo imajo podobno. Modro rumeno, fuj.
Odgovori
+17
18 1
Dr Dre
10. 08. 2026 09.57
Ha ha ha ha... No raje poročajte, kako je narod v Srbiji postavil v kot Vučkota, epsko, ko ga sedaj sovraži 99% Srbov🤣🤣.. Očitno so dobro pritisnili na njega, da je hlače spustil tako nizko.... A to je pač boj politika za preživetje, hebe se njemu za državo..
Odgovori
+7
13 6
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Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
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