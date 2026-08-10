Jezni na Zelenskega: v Prištini sneli veliko ukrajinsko zastavo

Ukrajinsko zastavo z napisom "Free Ukraine" (Svoboda Ukrajini) so v mestu izobesili leta 2022, takoj po začetku ruske invazije. Kosovo je od začetka vojne stalo ob strani Ukrajini in uvedlo sankcije proti Rusiji, čeprav Kijev ni priznal neodvisnosti Kosova. Slabo voljo v Prištini in Tirani je ob nedavnem obisku v Beogradu sprožil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki na skupni novinarski konferenci s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem odgovarjal na vprašanja o odnosu Kijeva do Kosova. "Spoštujemo ozemeljsko celovitost naših partnerjev, to je mednarodno pravo. To je naše stališče glede enostransko razglašene neodvisnosti Kosova. To smo vedno poudarjali in politika Ukrajine se ni spremenila," je dejal in razbesnel obe albanski prestolnici. Zelenski je ta odnos povezal z odnosom Srbije do ozemeljske celovitosti Ukrajine. "Enako smo hvaležni našim partnerjem za spoštovanje ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine, kar seveda vključuje tudi Krim," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Izjava ukrajinskega predsednika je na Kosovu hitro sprožila odzive. Nekdanji kosovski predsednik Behgjet Pacolli je sporočilo ukrajinskega predsednika označil za "globoko razočarajoče" in spomnil na podporo Kosova Ukrajini. "Gospod Zelenski, vaša izjava, da stališče Ukrajine do Kosova ostaja nespremenjeno, je globoko razočarajoča. Kosovo je stalo ob Ukrajini in iskreno sočustvovalo s trpljenjem vašega ljudstva. Če je to ukrajinski odgovor na to solidarnost, je to resnično obžalovanja vredno," je dejal Pacolli. Še ostrejši odziv je prišel iz Organizacije vojnih veteranov OVK, ki je izjavo Zelenskega označila za "protikosovsko". "Gospod Zelenski, vaša protikosovska izjava v Beogradu razkriva, kaj ste počeli, preden ste postali predsednik," so sporočili iz organizacije, pri tem pa so verjetno namignili na njegovo igralsko kariero. Odzval se je tudi nekdanji albanski zunanji minister Ditmir Bushati. Meni, da je treba obisk Zelenskega v Srbiji gledati v kontekstu vojne, ki jo bije Ukrajina, a je hkrati kritiziral predsednika zaradi njegovega odnosa do Kosova. "Nihče ni pričakoval večjega preobrata. Vendar bi Volodimir Zelenski lahko pokazal več spoštovanja do ukrajinskih partnerjev v jugovzhodni Evropi, vključno s Kosovom, ki je trdno stalo ob strani Ukrajini," je dejal Bushati.

Albanija: Ni vzporednic med Kosovom in Ukrajino

Prispel je tudi uradni odziv Tirane. Ministrstvo za Evropo in zunanje zadeve je sporočilo, da odločno podpira Kosovo in zavrača vsako možnost vzporednice med primerom Kosova in Ukrajine. "Glede tega vprašanja ne sme biti nesporazumov: vsak poskus vzporednice ali enačenja Kosova s katero koli drugo mednarodno situacijo je napačen, oportunističen in globoko zavajajoč," je sporočilo ministrstvo. Tirana navaja, da "primer Kosova temelji na lastnih zgodovinskih, političnih in pravnih temeljih" in se sklicuje tudi na mnenje Mednarodnega sodišča. Albanija je ponovila stališče, da Kosovo in Srbija pripadata skupni evropski prihodnosti in da bi morala normalizacija njunih odnosov voditi do medsebojnega priznanja. Medtem so pred ukrajinsko ambasado v Tirani potekali protesti, ki se jih je udeležilo nekaj sto ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke