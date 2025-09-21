V priznanje Palestine še Velika Britanija, Kanada in Avstralija

Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija so priznale Palestino. Priznanje je za danes sicer napovedala še Portugalska. Priznanju palestinske države medtem že ves čas odločno nasprotujeta Izrael in njegova tesna zaveznica ZDA. Naj ne stori tega koraka, dokler zajeti talci ne bodo doma, pa so britanskega premierja Starmerja pozivale družine talcev, ki jih Hamas zadržuje od oktobra 2023. Izrael medtem nadaljuje napade na Gazo, v katerih je bilo ubitih še najmanj 30 Palestincev.

Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija so priznale palestinsko državo. FOTO: AP icon-expand

Palestino trenutno priznava približno 150 od 193 držav članic Združenih narodov (ZN). Združeno kraljestvo in Kanada, ki sta palestinsko državo uradno priznali danes, sta s tem postali prva dve državi iz skupine G7, ki sta sprejeli takšno odločitev. Pridružila se jima je sicer tudi Avstralija. Sprejetje je že javno oznanil tudi britanski premier Keir Starmer. "Da bi obudili upanje za mir in rešitev z dvema državama, kot predsednik vlade te velike države jasno izjavljam, da Združeno kraljestvo uradno priznava državo Palestino," je dejal v video izjavi. Kot je sporočil v posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, se je Velika Britanija za ukrepanje odločila tudi zaradi "naraščajoče groze na Bližnjem vzhodu". "To pomeni varen in zaščiten Izrael ob hkrati delujoči palestinski državi – trenutno nimamo ne enega ne drugega," nadaljuje. "Trenutek za priznanje palestinske državnosti je napočil – zdaj."

Britanski premier Keir Starmer je danes sporočil, da Združeno kraljestvo uradno priznava Palestino. FOTO: AP icon-expand

"Zdaj je čas, da se zavzamemo za rešitev dveh držav," je še pred uradno naznanitvijo dejal namestnik premierja David Lammy. Priznava sicer tudi, da to verjetno ne bo spremenilo razmer na terenu: "Ali bo to nahranilo otroke? Ne, ne bo, to je v rokah humanitarne pomoči. Ali bo to osvobodilo talce? To mora biti posledica premirja."

Organizacija G7 (Group of Seven - v prevodu Skupina sedmih), ki jo sestavlja sedem največjih 'razvitih' gospodarstev na svetu, prevladuje v svetovni trgovini in mednarodnem finančnem sistemu. Gre za neformalno skupino gospodarsko najuspešnejših liberalnih demokracij, ki jo poleg Združenega kraljestva sestavljajo še Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska in Združene države Amerike.

Skoraj sočasno je tudi kanadski premier Mark Carney sporočil, da Kanada priznava palestinsko državo. "Kanada priznava državo Palestino in ponuja svoje partnerstvo pri gradnji obljube mirne prihodnosti tako za državo Palestino kot za državo Izrael," je zapisal na omrežju X. Avstralski premier Anthony Albanese pa je dejal, da je priznanje del "usklajenih mednarodnih prizadevanj" s Kanado in Združenim kraljestvom. Načrte za priznanje Palestine je nedavno predstavila tudi Francija, uradno pa naj bi to storila na Generalni skupščini ZN prihodnji teden. Kanadski premier Carney je sicer že julija dejal, da je Kanada že dolgo zavezana rešitvi dveh držav kot delu mirovnega procesa, doseženega s pogajanji. Vendar pa je ob širjenju izraelskih naselij na okupiranem Zahodnem bregu in slabšanju humanitarnih razmer v Gazi nato pripomnil, da "ta pristop ni več vzdržen". "V skladu z zgodovinsko zavezanostjo Francije pravičnemu in trajnemu miru na Bližnjem vzhodu sem se odločil, da bo Francija priznala Palestino," je prav tako julija naznanil francoski predsednik Emmanuel Macron. "Zagotoviti moramo tudi demilitarizacijo Hamasa ter zavarovati in obnoviti Gazo," je dodal. ZDA, ki so odkrito kritizirale stališča svojih 'kolegic' iz skupine G7, so medtem sporočile, da "nimajo načrtov", da bi sledile njihovemu zgledu. Preostale tri države G7 – Italija, Nemčija in Japonska – se prav tako niso zavezale k priznanju. Priznavanju Palestine sicer ves čas nasprotuje izraelski premier Benjamin Netanjahu, češ da to "nagrajuje teror Hamasa" in otežuje prizadevanja za izpustitev talcev. Zaskrbljenost nad potezo Velike Britanije so v odprtem pismu Starmerju izrazile tudi družine zajetih. "Vaša obžalovanja vredna napoved namere Združenega kraljestva, da prizna palestinsko državo na Generalni skupščini ZN, je drastično zapletla prizadevanja za vrnitev naših najdražjih domov," piše v sporočilu, ki ga je poslala skupina 16 sorodnikov talcev, ki jih je Hamas zajel 7. oktobra 2023. "Hamas je odločitev Združenega kraljestva že praznoval kot zmago in se odpovedal sporazumu o premirju. Pišemo vam s preprosto prošnjo – ne storite tega koraka, dokler naši najdražji ne bodo doma," pozivajo britanskega premierja.

Guterres ob mednarodnem dnevu miru s pozivom k ukrepanju za miren svet

Velika Britanija je potezo sicer napovedala na mednarodni dan miru, ki ga obeležujemo danes. Tega letos zaznamuje poziv k ukrepanju za miren svet. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je spričo pretresov in vojn v svetu poudaril, da lahko vsak prispeva k miru. Kot je dejal, je v času pretresov, nemirov in negotovosti ključnega pomena, da vsi sprejmejo konkretne ukrepe za mobilizacijo za mir. To velja za mirovnike na prvih bojnih črtah in člane skupnosti kot tudi za učence v učilnicah po vsem svetu. Pri tem je še zlasti izpostavil trajajočo vojno v Ukrajini in katastrofalne razmere v Gazi, kjer se dogaja "genocid, uničevanje življenj, kakršnemu še nismo bili priča".

V izraelskih napadih na Gazo nove žrtve

V napadih izraelskih sil na palestinsko enklavo je bilo danes po poročanju katarske televizije Al Jazeera ubitih najmanj 30 ljudi, od tega 28 v mestu Gaza. Najhujši je bil napad v soseski Sabra, kamor so se ljudje pred kratkim evakuirali z območja Zeitun. Včeraj pa je v napadih umrlo najmanj 90 ljudi. Izraelska vojska je danes sporočila, da so skrajneži iz severnega dela Gaze proti Izraelu izstrelili dve raketi. Eno so prestregli, druga je pristala na nenaseljenem območju, poškodovanih ni bilo, so sporočili.

Stavbe, uničene med izraelskimi kopenskimi in zračnimi operacijami, so po izraelskem vojaškem napadu na severu Gaze zavite v dim. Izraelska vojska je medtem sporočila, da so skrajneži iz Gaze na Izrael izstrelili dve raketi, o morebitnih žrtvah pa ne poročajo. FOTO: AP icon-expand