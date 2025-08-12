Svetli način
Tujina

22-letni Slovenec na Krku zapeljal s ceste, v nesreči poškodovanih pet oseb

Krk, 12. 08. 2025 13.04 | Posodobljeno pred eno minuto

V prometni nesreči na Krku se je poškodovalo pet ljudi, od tega štirje Slovenci. Nesrečo je povzročil 22-letni slovenski državljan zaradi prehitre vožnje, med dvema huje poškodovanima pa je bila tudi mladoletnica, so sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.

Prometna nesreča se je zgodila ponoči na območju Dobrinja na Krku, potem ko je osebni avto, ki ga je vozil 22-letni Slovenec, zaneslo s ceste na travnato površino. Vozilo je trčilo v kovinsko ograjo in rastlinje ter se začelo prevračati, nato pa se ustavilo v sedem metrov globoki globeli.

Voznik in mladoletna slovenska potnica sta se v nesreči huje poškodovala, preostali trije potniki pa lažje. 

Med njimi so bili 20-letni državljan Bosne in Hercegovine ter dve slovenski državljanki, ena mladoletna, druga stara 18 let.

