22-letni Slovenec na Krku zapeljal s ceste, v nesreči poškodovanih pet oseb

Prometna nesreča se je zgodila ponoči na območju Dobrinja na Krku, potem ko je osebni avto, ki ga je vozil 22-letni Slovenec, zaneslo s ceste na travnato površino. Vozilo je trčilo v kovinsko ograjo in rastlinje ter se začelo prevračati, nato pa se ustavilo v sedem metrov globoki globeli.

Voznik in mladoletna slovenska potnica sta se v nesreči huje poškodovala, preostali trije potniki pa lažje.

Med njimi so bili 20-letni državljan Bosne in Hercegovine ter dve slovenski državljanki, ena mladoletna, druga stara 18 let.