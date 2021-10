V prometni nesreči umrl avtor spornih karikatur o preroku Mohamedu

Leta 2010 so ga njegovi nasprotniki fizično napadli med predavanjem na univerzi, isto leto pa so se neznanci lotili njegove hiše v mestu Nyhamnslage na jugu Švedske. Ognjeni zublji so poškodovali fasado hiše, policisti pa so sporočili, da so neznanci poskušali požar podtakniti tudi v hiši.

Leta 2015 se je Vilks udeležil razprave o svobodi govora v Kobenhavnu, na katero je vdrl napadalec s pištolo in ubil filmskega režiserja, Vilks je takrat dejal, da je bil najverjetneje prava tarča on.