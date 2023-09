V prometni nesreči v Istri naj bi umrla brata, stara 12 in 19 let

Nesreča se je zgodila v četrtek pozno popoldne na območju Lupoglava nedaleč od Buzeta. Voznik avtomobila s puljsko registracijo je zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v drevo. Avto se je odbil od drevesa in zapeljal po klancu navzdol ter se vnel, so danes sporočili iz istrske policijske uprave.

Vozilo je nato skupaj z voznikom in sovoznikom popolnoma zgorelo. Po pisanju hrvaških medijev sta po navedbah lokalnih prebivalcev v nesreči umrla brata, stara 12 in 19 let. Policija teh informacij ni ne zanikala ne potrdila.

Sporočili so, da identiteto umrlih še ugotavljajo in da bodo obdukcijo opravili v ponedeljek. "Ko je skupina gasilcev prispela na kraj dogodka, je nemudoma začela gasiti goreč avtomobil. Šele kasneje, ko so gasilci imeli možnost opraviti ogled, so videli, da so v avtu trupla žrtev," je za hrvaški Index povedal poveljnik Javne gasilske enote Pazin Vjekoslav Valenta. "Šlo je za močan požar, sprva ni bilo videti ničesar."