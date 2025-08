V prometni nesreči v Italiji trije mrtvi in najmanj 15 poškodovanih

Na avtocesti v osrednjem delu Italije se je danes zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje, še najmanj 15 je poškodovanih. V trčenje južno od Firenc, med Arezzom in izvozom Valdarno, so bili vpleteni rešilec, tovornjak, dva avtomobila (od tega eden s prikolico) in turistični avtobus. Zaradi nesreče je bila najdaljša italijanska avtocesta A1 več ur zaprta.

Vse tri smrtne žrtve trčenja blizu mesta Arezzo so bile v rešilcu. Gre za dva prostovoljca, stara 24 in 56 let, ter 75-letnega bolnika, ki so ga s pregleda peljali nazaj v bolnišnico. Med 15 poškodovanimi je eden v kritičnem stanju. Stanje štirih je stabilno, deset je lažje poškodovanih. Hrvaški net.hr sicer poroča, da je poškodovanih 18 oseb.