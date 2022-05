V prometni nesreči v Ukrajini umrlo 26 ljudi

Na zahodu Ukrajine se je v torek zgodila huda nesreča. Po poročanju medijev je avtobus trčil v tovornjak z gorivom. Predsednik Volodimir Zelenski je v svojem dnevnem nagovoru narodu pozno v torek dejal, da se je v zahodni regiji Rivne zgodila "strašna prometna nesreča". "Trčili so avtobus, osebno vozilo in tovornjak za gorivo," je dejal Zelenski in izrazil sožalje tistim, ki so v nesreči izgubili bližnje.

Danes je ukrajinska policija sporočila, da je v nesreči umrlo 26 oseb, še 12 ljudi je ranjenih. Kot so sporočili, je voznik avtomobila, ki je povzročil nesrečo, prehiteval drugo vozilo in zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je trčil v tovornjak za gorivo. Med smrtnimi žrtvami nesreče je policija naštela 24 potnikov in dva šoferja. Najmlajša žrtev na avtobusu, ki je bil namenjen na Poljsko, je bila stara 17 let oziroma bi 12. maja postala polnoletna, je zapisano v sporočilu za javnost.

Zdi se, da nesreča ni neposredno povezana z vojno, ki poteka že tretji mesec, Zelenski tudi v svojem nagovoru ni omenil nobene povezave. Ruske sile so se v preteklih tednih umaknile iz severa Ukrajine in glavnino ofenzive preusmerile na vzhod in jug države.