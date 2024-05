Iznajdljivci 'po ovinkih' v Benetke, ne da bi plačali vstopnino

Od prvih prodanih vstopnic pa mesto nima še nič dobička, saj so zgolj vzpostavitev spletnega sistema rezervacij, informacijske kampanje in preverjanje vstopnic stali tri milijone evrov.

Po spletu so tako že zaokrožili 'napotki', kako se izogniti plačilu vstopnine. Ugledni britanski spletni novičarski portal The Guardian je poročal, da lahko navijači beneške nogometne ekipe obiščejo tekmo v mestu, ne da bi jim bilo treba plačati vstopnico.

Ob uvedbi so v mestu potekali tudi protesti, nekdanji župan Benetk Massimo Cacciari pa je turiste celo pozval, naj vstopnic ne kupujejo, saj da je to v nasprotju s svobodo gibanja.

Ob vstopnih točkah v mesto so sicer prisotni stevardi, ki pomagajo pri preverjanju QR-kode in nevešče obiskovalce vodijo skozi postopek nakupa.

Vstopnine so oproščeni še prebivalci Benečije in otroci, mlajši od 14 let.

Prvi odzivi po uvedbi vstopnin so bili zmedeni, od tega, da morajo tudi tisti, ki imajo rezervirano prenočišče v Benetkah, svojo prisotnost v mestu vseeno prijaviti na platformi za rezervacije, kljub temu, da so oproščeni plačila za enodnevni vstop, do po mnenju nekaterih nepregledne spletne strani za nakup vstopnic. Nepraktično se jim zdi tudi, da morajo dijaki in študenti ter delavci, ki prihajajo v mesto, pridobiti kodo za vstop, vstopnine tudi njim ni treba plačati.

Vstopnino je treba plačati za skoraj vse sobote in nedelje do sredine julija.

Do konca julija velja še poskusno obdobje, po tem ne izključujejo možnosti, da bi se vstopnica podražila na 10 evrov, predvidene so tudi kazni: 300 evrov za tistega, ki se bo v mesto odpravil brez vstopnice. Pristojbino za vstop v Benetke so sicer obračunavali neprekinjeno od 25. aprila do 5. maja. Od tega datuma naprej pa je treba vstopnino plačati skoraj vse sobote in nedelje do sredine julija. Izjema bo konec tedna 1. in 2. junija, ko v Italiji zaznamujejo dan republike.

Za uvedbo vstopnine so se odločili, da bi omejili število enodnevnih obiskovalcev, ki po mnenju zagovornikov ukrepa mestu prinašajo manj gospodarske koristi kot tisti, ki v mestu preživijo več dni.

Številni prebivalci Benetk so bili do ukrepa kritični, češ da neučinkovito naslavlja problematiko prenatrpanosti in ne naslavlja enako pereče težave: stanovanjsko problematiko, poroča Euronews.