V protestih v Iranu uradno umrlo 41 ljudi, aretiranih vsaj 1200

Oblasti pa so medtem sporočile, da so doslej aretirale že več kot 1200 protestnikov, aktivistov in novinarjev.

Smrtnih žrtev naj bi bilo še več. Po poročanju nevladne organizacije za človekove pravice v Iranu (IHR) s sedežem na Norveškem je bilo v protestih ubitih najmanj 76 ljudi, poroča STA . Ti sicer opozarjajo, da je prave številke težko določiti, pri tem naj bi jih ovirali tudi stalni izpadi interneta, do katerih prihaja zaradi ukrepov iranske vlade, ki je prebivalcem omejila dostop do interneta, poroča The Guardian.

Podporo iranskim ženskam in ostalim protestnikom, ki ne nasprotujejo več le obvezni nošnji hidžaba, ampak "represivni iranski oblasti", je izražalo tudi na stotine ljudi drugod po svetu. Med drugim so se protestniki zbrali v Londonu, Atenah, Berlinu, Bruslju, Istanbulu, Madridu, New Yorku in Parizu, poroča Euronews, potekali pa so tudi v drugih svetovnih mestih.

Glede policijskega nasilja se je oglasilo več aretiranih protestnikov. Eden od njih je povedal, da so ga "neusmiljeno pretepli", nato pa zaprli v majhno natrpano zaporniško celico, v kateri so bili prikrajšani za hrano in vodo, onemogočen pa jim je bil tudi dostop do stranišča.

V organizaciji Amnesty International pa so opozorili, da do zdaj zbrani dokazi kažejo na "grozljiv vzorec iranskih varnostnih sil, ki namerno in nezakonito streljajo na protestnike s pravim strelivom". Oblasti naj bi na protestnike namreč streljale, protestniki pa naj bi zažigali policijska vozila in v varnostne sile metali kamenje.

Na proteste so se odzvali tudi svetovni voditelji. Visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell , je obsodil nasilno zatiranje protestov v Iranu. "Razširjena in nesorazmerna uporaba sile proti nenasilnim protestnikom je neopravičljiva in nesprejemljiva," je dejal in povedal, da so internetne omejitve "očitna kršitev svobode izražanja".

Ena izmed protestnic, ki je svoje nasprotovanje izražala na ulicah Rašta, je dejala, da so jo policisti pretepli s pendrekom in da ima zaradi tega še zdaj modrice, poroča BBC. "Policija je v nas stalno sprožala solzivec. Naše oči so gorele. Bežali smo, ampak policisti so me ujeli in me pretepli. Medtem so me zmerjali s prostitutko in mi dejali, naj grem na ulico in se prodam," je povedala protestnica, ki je perzijskemu BBC-ju tudi poslala slike modric.

Protestnica iz mesta Isfahan pa je imela na protestih bolj pozitivno izkušnjo. "Medtem ko smo z rutami vihteli v nebo, sem se počutila zelo čustveno, saj so me obkrožali in ščitili drugi ljudje. Čudovito je videti to enotnost. Upam, da nas svet podpira," je povedala za BBC.

Tako protestniki v Iranu kljub policijskemu nasilju vztrajajo. To, kar se je začelo kot protest proti obvezni nošnji hidžaba, se je namreč razširilo v splošno nasprotovanje iranskim oblastem.