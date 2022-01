V protestih v Kazahstanu ubitih več deset ljudi

V največjem kazahstanskem mestu Almaty so se varnostne sile spopadle s protestniki, pri čemer je bilo ubitih več deset ljudi. Tiskovni predstavnik policije je sporočil, da so "minulo noč skrajne sile poskušale napasti upravne zgradbe, mestno policijo in lokalne policijske komisariate" in da "je bilo več deset napadalcev eliminiranih". Banke v državi ne delujejo, prav tako skorajda ni internetnih povezav.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Več oklepnih vozil in več deset pripadnikov varnostih sil je davi vstopilo na glavni trg v Almatyju, kjer je na stotine ljudi že tretji dan protestiralo proti vladi. Ko so se varnostne sile približevale množici, je bilo po navedbah prič slišati strele, a aj bi se razmere na trgu od takrat umirile. Tiskovni predstavnik policije Saltanat Azirbek je sporočil, da so "minulo noč skrajne sile poskušale napasti upravne zgradbe, mestno policijo in lokalne policijske komisariate" in da "je bilo več deset napadalcev eliminiranih". Policija po besedah Azirbeka še preverja njihovo identiteto. Kazahstansko notranje ministrstvo pa je včeraj objavilo, da je bilo doslej ubitih najmanj osem policistov, 317 jih je bilo poškodovanih. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kazahstan, ki je dolgo veljal za eno najstabilnejših nekdanjih srednjeazijskih republik nekdanje Sovjetske zveze, se zaradi protestov, ki so izbruhnili zaradi povišanih cen goriva, sooča z največjo krizo v zadnjih desetletjih. Vojaško zavezništvo pod vodstvom Rusije je ob tem sporočilo, da bo v državo napotilo svoje mirovne sile, ki naj bi "stabilizirale" državo, in krivdo za množične proteste pripisalo "zunanjemu vmešavanju". Kazahstanska televizija je danes tudi poročala, da se je kazahstanska narodna banka odločila za prekinitev dela bank v državi zaradi varnosti zaposlenih. Prav tako večinoma v državi ni internetnih povezav.