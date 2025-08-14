Svetli način
Tujina

V protestnike poletel ognjemet: 'Vlada je želela sprožiti državljansko vojno'

Beograd, 14. 08. 2025 08.14 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P. , STA
Komentarji
45

Sinoči so v več srbskih mestih potekali novi protivladni protesti, ki so jih ponekod spremljali nasilni izgredi. Po besedah notranjega ministra Ivice Dačića je policija uporabila "minimalna prisilna sredstva". A oglasili so se tudi srbski študentje, ki pravijo, da je želela vlada sinoči izzvati državljansko vojno. V protestnike naj bi nekdo izstrelil ognjemet, v Novem Sadu pa so posneli moškega, ki je pred prostori stranke SNS izvlekel pištolo.

V več srbskih mestih, med drugim v Beogradu, Novem Sadu, Nišu, Čačku, Lazarevcu in Prokuplju, so v sredo zvečer potekali novi protivladni protesti. Udeleženci so se v znak solidarnosti s pridržanimi in poškodovanimi na prejšnjih protestih večinoma zbrali pred tamkajšnjimi prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

A ponekod je ob tem izbruhnilo tudi nasilje med protestniki in policijo ter podporniki SNS. Na ulicah je bil uporabljen solzivec, slišale so se eksplozije pirotehnike, po poročanju srbskih medijev naj bi ognjemet poletel tudi v protestnike, ki trdijo, da so bili tarče napadov in nasilja.

"Režim je krivca že zdavnaj določil – krivi so študenti in državljani. Vodja države se ne skriva več za frazami o dialogu, predsednik je napovedal čiščenje. Policija je znova zaščitila režimske privržence, ki so na demonstrante metali kamenje in pirotehniko. Pred ljudi so prišli celo s pištolo," so srbski študentje po včerajšnjih nasilnih izgredih na protivladnih protestih sporočili na spletu.

Žandarmerija je po poročanju srbskih medijev v Nišu brutalno pretepla študenta, drugega naj bi pretepli s palico. V bližini ene od fakultete je policija pridržala 20-letnika, ki je policista v civilu udaril s pestjo v obraz in mu izbil zob. Po poročanju očividcev naj bi se moški policistu predstavil kot študent, a da je po videzu bolj spominjal na huligana. Po poročanju Nove.rs je neznani moški pred prostori SNS v Novem Sadu izvlekel celo pištolo.

Ranjenih je bilo več oseb; po besedah srbskega predsednika Aleksandra Vučića je bilo zgolj v Novem Sadu poškodovanih 60 oseb in 16 policistov. Dva naj bi utrpela hujše poškodbe čeljusti in prsnega koša.

srbija protesti nasilje
KOMENTARJI (45)

Buci in Bobo
14. 08. 2025 10.00
'Vlada je želela sprožiti državljansko vojno' ... antijanšistov obilo ....
ODGOVORI
0 0
Make Europe Great Again
14. 08. 2025 09.57
živi naj dan ko tole dočakamo v Sloveniji..ampak žal tega verjetno ne bo ker je folk preveč skregan med sabo
ODGOVORI
0 0
Z O V
14. 08. 2025 09.54
+1
Kdaj bo kakšen prispevek za proteste v Nemčiji, Franciji, Angliji?
ODGOVORI
2 1
Heprk
14. 08. 2025 09.54
ne smejo
ODGOVORI
0 0
Martinović
14. 08. 2025 09.53
+1
Gre izključno in samo za boj velesil za politično ekonomsko prevlado v Srbiji, v bistvu je fight Kitajske in EU/ZDA. Kitajci pumpajo denar v Srbijo, EU/ZDA pa financirajo medije, NVO, vplivne skupine itd. Kot vedno bodo kratko potegnili ljudje.
ODGOVORI
1 0
2mt8
14. 08. 2025 09.54
Rusi pa izpumpavajo denar iz Srbije, Srbi pa iz Slovenije. Večja riba žre manjšo.
ODGOVORI
0 0
2mt8
14. 08. 2025 09.51
+1
Pri nas pa imamo največjo vladno skorumpirano stranko, ki je vodena od srbske politike, a ne zgodi se nič.
ODGOVORI
2 1
lunaa12
14. 08. 2025 09.45
+0
Trenutno sem v Srbiji in to ni državljanska vojna ampak se ljudje borijo proti korupciji, za boljši jutri, za svobodno državo za demokracijo, ljudje hočejo normalno državo ker vidijo kako se živi drugje, borijo se proti plačanim kriminalcom in sns podporniki, ki so dobili moč sedaj in imajo pravico delati kar hočejo- na protestih imajo vsi v rokah palice ter ostale predmete, pirotehnika leti v protesnike, policija pa pred njimi jih ščiti. Grozno je.
ODGOVORI
2 2
BBcc
14. 08. 2025 09.41
+4
Srbija je ena sama korupcija. Kradejo, da se jim nove stavbe rušijo. Vučič je večni vladar kar ne pomeni nič dobrega.
ODGOVORI
5 1
2mt8
14. 08. 2025 09.42
+0
Saj je v Sloveniji isto.
ODGOVORI
3 3
Antoniozmaj
14. 08. 2025 09.46
-4
točno tako, v Sloveniji je isto, večni vladar sekte sds, albanskih korenin, bi tudi rad Sloveniji vladal večno, tako kot vučič, dodik in orban. K sreči forintoš pri nas ne pride na ablast, ker se tudi njega nebi več rešili brez državljanske vojne. Smrt janšizmu!!!
ODGOVORI
2 6
2mt8
14. 08. 2025 09.49
+0
SDS ni na oblasti, skorumpirana Jankovićeva "Svoboda" pa je.
ODGOVORI
3 3
Martinović
14. 08. 2025 09.50
+0
Noobene razlike tudi pri aktualni vladi, samo poglejmo primere obsega in načina kraje aktualnih ministrov, Švarc Pipan, Stojmenova Duh, Han… Govorimo o desetinah miljonov oškodovanj državnega proračuna v korist politično poslovne oligarhije.
ODGOVORI
1 1
Make Europe Great Again
14. 08. 2025 09.57
Zoki je živ primer tega kako skorumpirana je slovenija
ODGOVORI
0 0
Trikrat cepljen
14. 08. 2025 09.40
+3
Če Serbi ne držijo skupaj se bojujejo med seboj, ko se bodo zedinili, pa bodo skupaj iskali zunanjega sovražnika. Imajo boj v genih.
ODGOVORI
3 0
jozefStefan
14. 08. 2025 09.39
+1
Trenuten način vladanja skrbi EU in ZDA. Jasno ker imajo vrata odprta za vse, predvsem za Kitajsko, ki na veliko gradi in vlaga v Srbijo. Pozabljamo na zgodovino oni pa ne in v tem je problem. Moje mnenje pa je da na daljši rok delajo dobro, (zase) ker vzamejo vsega po malem pri vsakemu! Članstvo EU + naveza Kitajska + poceni energenti iz Rusije je za državo Srbijo Win-Win!
ODGOVORI
2 1
Heprk
14. 08. 2025 09.56
res je. Kar sosede moti pa da se vmesavajo v vsako sosednjo drzavo. To se nikol dobr ne konca
ODGOVORI
0 0
BrainDance
14. 08. 2025 09.37
Med samo se streljajo z "ognjemeti" in potem je vlada kriva :D
ODGOVORI
0 0
2mt8
14. 08. 2025 09.30
+7
Če bo v Srbiji zavrelo, bodo vsi zbežali v Slovenijo. Od leta 2006 jih je vedno več na visokih političnih položajih pri nas.
ODGOVORI
8 1
Heprk
14. 08. 2025 09.55
+1
to pa so slovenci sami krivi
ODGOVORI
1 0
Heprk
14. 08. 2025 09.29
+4
srbska posla. karma se se vedno vraca iz 90ih
ODGOVORI
4 0
Ici
14. 08. 2025 09.28
+0
Protivladni spontani protesti študentov? Vlada Republike Srbije ŽELI IZZVATI državljansko vojno? Pa kaj ste neumni, naivni ali tudi vi plačani, da pišete take neumnosti?
ODGOVORI
4 4
visoki
14. 08. 2025 09.32
-1
ja kaj pa bibi v izraelu dela,če ne državljasko vojno
ODGOVORI
1 2
Samo Realen
14. 08. 2025 09.25
-1
Hrvaška Srbija Bosna Ljubljana Vreme Doncic Dragic Jokic Trump Golob
ODGOVORI
3 4
ares1976
14. 08. 2025 09.29
-2
MA pejd na norotv.. Tm maš vse kar rabiš.. Kaj jamras tu..
ODGOVORI
2 4
Še89sekund
14. 08. 2025 09.24
+5
Ljudem ki živo pod proruskimi vladami je gorje.
ODGOVORI
6 1
2mt8
14. 08. 2025 09.22
+8
Nekaj naših partizanskih politikov dela za Srbijo v škodo Slovenije. Če v Srbiji zavre, bo to tudi Slovenija občutila, saj je od vseh bivših jugorepublik z njo politično in gospodarsko najbolj povezana.
ODGOVORI
10 2
wsharky
14. 08. 2025 09.21
+0
smeti naj gredo pometat in pobirat po ulicah, ti kvazi študentje
ODGOVORI
7 7
marker1
14. 08. 2025 09.30
-1
Pometi pred svojim pragom z neštetimi NVO-ji, kjer mrgoli kvazi študentov.
ODGOVORI
1 2
rahlo_nepristranski
14. 08. 2025 09.16
+5
Oni so lahko nasilni a kdo drug pa ne sme bit nasilen proti nasilnežem... haha noro
ODGOVORI
11 6
AleksanderS
14. 08. 2025 09.10
+10
Janković naj gre tam red delat - spodobnjakovicu
ODGOVORI
14 4
