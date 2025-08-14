V protestnike poletel ognjemet: 'Vlada je želela sprožiti državljansko vojno'

V več srbskih mestih, med drugim v Beogradu, Novem Sadu, Nišu, Čačku, Lazarevcu in Prokuplju, so v sredo zvečer potekali novi protivladni protesti. Udeleženci so se v znak solidarnosti s pridržanimi in poškodovanimi na prejšnjih protestih večinoma zbrali pred tamkajšnjimi prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

A ponekod je ob tem izbruhnilo tudi nasilje med protestniki in policijo ter podporniki SNS. Na ulicah je bil uporabljen solzivec, slišale so se eksplozije pirotehnike, po poročanju srbskih medijev naj bi ognjemet poletel tudi v protestnike, ki trdijo, da so bili tarče napadov in nasilja.

"Režim je krivca že zdavnaj določil – krivi so študenti in državljani. Vodja države se ne skriva več za frazami o dialogu, predsednik je napovedal čiščenje. Policija je znova zaščitila režimske privržence, ki so na demonstrante metali kamenje in pirotehniko. Pred ljudi so prišli celo s pištolo," so srbski študentje po včerajšnjih nasilnih izgredih na protivladnih protestih sporočili na spletu.

Žandarmerija je po poročanju srbskih medijev v Nišu brutalno pretepla študenta, drugega naj bi pretepli s palico. V bližini ene od fakultete je policija pridržala 20-letnika, ki je policista v civilu udaril s pestjo v obraz in mu izbil zob. Po poročanju očividcev naj bi se moški policistu predstavil kot študent, a da je po videzu bolj spominjal na huligana. Po poročanju Nove.rs je neznani moški pred prostori SNS v Novem Sadu izvlekel celo pištolo.

Ranjenih je bilo več oseb; po besedah srbskega predsednika Aleksandra Vučića je bilo zgolj v Novem Sadu poškodovanih 60 oseb in 16 policistov. Dva naj bi utrpela hujše poškodbe čeljusti in prsnega koša.