V prtljagi Armenke na letališču našli kosti soproga

Na letališču v Münchnu so ustavili 74-letno Armenko, ki je imela v svoji prtljagi človeške kosti, je danes sporočila nemška policija. Posmrtne ostanke so našli v leseni škatli in na pomoč poklicali carinike, zdravnika in javnega tožilca, da so preučili nenavadno najdbo.

Armenka je pojasnila, da je želela kosti svojega moža z doma v Grčiji prepeljati v rodno Armenijo, kjer bi lahko počival v miru.

Na pot čez München in Kijev se je podala skupaj s svojo 52-letno hčerjo.

Glede na dokumentacijo je mož umrl leta 2008 in so ga pokopali v bližini doma v Solunu. Policija je ugotovila, da je bil transfer posmrtnih ostankov, četudi nenavaden, v skladu z zakonom, tožilec pa ni videl podlage za preiskavo. Ženski so zato dovolili, da je nadaljevala pot skupaj s kostmi.