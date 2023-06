V prtljagi na dunajskem letališču našli skoraj 90 plazilcev

50-letni češki državljan je na dunajsko letališče iz etiopske prestolnice Adis Abeba priletel 23. maja. Ko je želel uporabiti izhod za potnike brez blaga, ki ga je potrebno prijaviti, so ga cariniki pregledali, poroča nemška tiskovna agencija.

Na njihovo presenečenje so v treh transportnih škatlah našli sprva "neobvladljivo količino" plazilcev, je dodalo ministrstvo.

Nekatere živali so bile ob odkritju že v vidno slabem stanju in so kazale znake dehidracije. Do zdaj so si dobro opomogle, trenutno pa so nastanjene v dunajskem živalskem vrtu Schoenbrunn.

Moški je med zaslišanjem pojasnil, da so bile živali zanj brez vrednosti. Gekone je s seboj prinesel le zato, da bi z njimi nahranil svoje kače.