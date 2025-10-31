Šok na letališču v Mumbaju: v prtljagi tihotapil dva gibona, eden poginil

Po navedbah indijskega carinskega urada je potnik, ki je prek Tajske v Indijo pripotoval iz Malezije, redki opici kupil od preprodajalca in naj bi ju dostavil v Indijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Ob odkritju opic v prtljagi je bila ena mrtva. Na videoposnetku, ki ga je objavila indijska carina, pa je razvidno, da se je druga opica po osvoboditvi iz prtljage znašla v naročju carinika in se nežno oglašala.
Po navedbah organizacije TRAFFIC, ki se ukvarja z nadzorom trgovine z divjimi živalmi, so na letališčih med Tajsko in Indijo v zadnjih treh letih in pol zasegli več kot 7000 živih in mrtvih živali.
Majhni srebrni giboni sicer živijo v deževnih gozdovih Jave in v Indoneziji. Po podatkih Mednarodne zveze za ohranjanje narave (IUCN) so ogroženi zaradi izgube gozdov, lova in trgovine z živalmi.
