Skoraj 200-odstotni porast turizma, odpirajo se tudi azijske destinacije

Turistični obisk v prvem tromesečju letošnjega leta je bil boljši od pričakovanega, je dejala Svetovna turistična organizacija. V tem času se je na potovanje odpravilo 117 milijonov ljudi, turistični obisk je bil v primerjavi z istim obdobjem lani višji za kar 182 odstotkov. Povišan obisk je posledica sproščanja koronavirusnih ukrepov, na organizaciji pa pričakujejo, da bo obisk naslednji mesec še višji. Po njihovih predvidevanjih naj bi se turistični obiski letos dosegli od 55- do 70-odstotno višino tistih iz leta 2019, poroča Index.hr.

Evropi pri porastu obiska sledijo Amerike, kjer se je turistični obisk v primerjavi z lanskim povišal za 177 odstotkov, prav tako pa je obisk višji tudi na Bližnjem vzhodu in Afriki. Glede na globalne podregije po navedbah Svetovne turistične organizacije najhitreje okrevajo Karibi in obala južne Evrope, kjer je obisk dosegel 75 odstotkov tistega iz leta 2019. Obstajajo tudi destinacije, kjer je bil obisk višji, a jih Svetovna turistična organizacija ne navaja.

Povprečni obisk še vedno več kot polovico nižji kot leta 2019

Kljub visokim in dobrodošlim porastom je turistični obisk v povprečju še vedno 61 odstotkov pod tistim iz leta 2019. V Evropi je manjši za 43 odstotkov, na Bližnjem vzhodu in Afriki za 60, v delih Azije in Pacifiku pa za 93 odstotkov.