V dveh tednih zabeležili le pol ure sonca

Švedska je, tako kot druge nordijske države, zaradi severne lege navajena dolgih, temnih zim s krajšimi dnevi in daljšimi nočmi. Vendar je bil letošnji december v Stockholmu izjemno mračen in oblačen, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal meteorolog Viktor Bergman s švedskega meteorološkega inštituta (SMHI). "Do sedaj je bilo v decembru, mesec še ni končan, le pol ure sončnega vremena," je dejal.

Stockholm, ko ga obsije sonce. FOTO: Shutterstock

"Imeli smo nestabilne sisteme nizkega zračnega tlaka z milim in vlažnim vremenom, kar prinaša veliko oblačnosti. Nebo se ni moglo razjasniti," je pojasnil Bergman. Sonce je bilo po njegovih besedah šibko in sončni žarki niso mogli pregnati oblakov. Sonce bi se lahko v Stockholmu v prihodnjih dneh ponovno pojavilo, vendar je to po Bergmanovih besedah nekoliko negotovo.

Povprečno v decembru 33 sončnih ur

Glede na podatke, zbrane med letoma 1991 do 2020, znaša povprečna količina sončnega vremena v Stockholmu za cel december približno 33 ur. Najmračnejši december, kar jih je bilo kdaj zabeleženih v švedski prestolnici, je bil leta 1934, ko je bila količina sonca tako minimalna, da je bila "zaokrožena na nič ur", je ponazoril Bergman. Drugi deli Švedske so, kar se sončnega vremena tiče, letos beležili boljši december, pri čemer je jugovzhodno mesto Karlskrona zabeležilo največ sonca v državi doslej, in sicer 12 ur. Stockholm to zimo tudi ni doživel pravega sneženja, kar prispeva k občutku teme, saj odsev snega na tleh pomaga osvetliti okolico. A zdi se, da se to ne bo spremenilo, je napovedal Bergman in s tem razblinil upe prebivalcev Stockholma na bel božič.