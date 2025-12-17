Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V dveh tednih zabeležili le pol ure sonca

Stockholm , 17. 12. 2025 10.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Stockholm

Švedska prestolnica Stockholm je v prvi polovici decembra zabeležila le pol ure sonca, kar bi lahko bil po mnenju vremenoslovcev najtemnejši december od leta 1934, če se bo ta fenomen nadaljeval. Vremenoslovci tudi niso preveč optimistični glede snega, s čimer so razblinili upe na bel božič.

Švedska je, tako kot druge nordijske države, zaradi severne lege navajena dolgih, temnih zim s krajšimi dnevi in daljšimi nočmi. Vendar je bil letošnji december v Stockholmu izjemno mračen in oblačen, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal meteorolog Viktor Bergman s švedskega meteorološkega inštituta (SMHI).

"Do sedaj je bilo v decembru, mesec še ni končan, le pol ure sončnega vremena," je dejal.

Stockholm, ko ga obsije sonce.
Stockholm, ko ga obsije sonce.
FOTO: Shutterstock

"Imeli smo nestabilne sisteme nizkega zračnega tlaka z milim in vlažnim vremenom, kar prinaša veliko oblačnosti. Nebo se ni moglo razjasniti," je pojasnil Bergman. Sonce je bilo po njegovih besedah šibko in sončni žarki niso mogli pregnati oblakov.

Sonce bi se lahko v Stockholmu v prihodnjih dneh ponovno pojavilo, vendar je to po Bergmanovih besedah nekoliko negotovo.

Povprečno v decembru 33 sončnih ur

Glede na podatke, zbrane med letoma 1991 do 2020, znaša povprečna količina sončnega vremena v Stockholmu za cel december približno 33 ur.

Najmračnejši december, kar jih je bilo kdaj zabeleženih v švedski prestolnici, je bil leta 1934, ko je bila količina sonca tako minimalna, da je bila "zaokrožena na nič ur", je ponazoril Bergman.

Drugi deli Švedske so, kar se sončnega vremena tiče, letos beležili boljši december, pri čemer je jugovzhodno mesto Karlskrona zabeležilo največ sonca v državi doslej, in sicer 12 ur.

Stockholm to zimo tudi ni doživel pravega sneženja, kar prispeva k občutku teme, saj odsev snega na tleh pomaga osvetliti okolico. A zdi se, da se to ne bo spremenilo, je napovedal Bergman in s tem razblinil upe prebivalcev Stockholma na bel božič.

Preberi še V Ljubljani v mesecu dni le 50 ur sončnega vremena

Zadnji mesec je malo sonca tudi v ljubljanski kotlini. Po podatkih Arsa so letos v Ljubljani med 15. novembrom in 15. decembrom zabeležili 50 ur sonca. Vseeno več, kot so ga deležni Švedi. 

Stockholm december sonce vreme Švedska

Balone, ki so iz Belorusije leteli v Litvo, so poslali tihotapci cigaret

SORODNI ČLANKI

V Ljubljani v mesecu dni le 50 ur sončnega vremena

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Po 45. letu drugič mamica kljub izzivom z neplodnostjo
To je varna alternativna nevarnim plastičnim igračam
To je varna alternativna nevarnim plastičnim igračam
Kdaj otroku razkriti resnico o prazničnih možeh?
Kdaj otroku razkriti resnico o prazničnih možeh?
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
zadovoljna
Portal
Hči slavnega para je danes videti tako
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Top filmi za december
Top filmi za december
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Išče žensko z denarjem in stilom
Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati
Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
dominvrt
Portal
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Ali moramo na novo kupljena oblačila in rjuhe oprati?
Ali moramo na novo kupljena oblačila in rjuhe oprati?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419