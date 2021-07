V prvi polovici leta število afganistanskih civilnih žrtev naraslo za 47 odstotkov

Najbolj skrb vzbujajoč je podatek, da je do največ žrtev in ranjenih med civilnim prebivalstvom prišlo v mesecu maju in juniju, ko so se mednarodne sile začele umikati iz Afganistana, talibani pa so sprožili več napadov po državi. V teh dveh mesecih je bilo ubitih 78 civilistov, še 1609 pa jih je bilo ranjenih. Gre za največje število ranjenih in umrlih, odkar je Unam začela leta 2009 sistematično beležiti podatke.

Leto 2021 je brez "bistvenega zmanjševanja nasilja" zahtevalo največ civilnih žrtev v enem letu doslej, so posvarili ZN. Opozarjajo na še več žrtev, če se bodo spopadi preselili še na območja mest, ki so bolj poseljena. To bi lahko pripeljalo do katastrofalnih posledic za prebivalce Afganistana.

Maja so se iz Afganistana začele umikati ameriške in druge tuje sile, kar je še podkrepilo nasilje v državi. Do konca avgusta naj bi se ZDA dokončno umaknile, medtem ko so ostale države to že storile.