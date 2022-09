V psihiatrični bolnišnici v Vietnamu prirejal rave zabave, zdaj obsojen na smrt

Quy, ki je leta 2018 vstopil v hanojsko osrednjo psihiatrično bolnišnico, se je po lokalnih poročilih vtihotapil med osebje in je imel v bolnišnici proste roke, poroča The Independent.

Sodišče v Hanoju je 31. avgusta odločilo, da bo 39-letni Nguyen Xuan Quy usmrčen zaradi kaznivih dejanj, povezanih z nakupom, prodajo, organizacijo, uporabo in posedovanjem prepovedanih drog, je poročal Vice. Na smrt je bil obsojen tudi njegov sostorilec Nguyen Van Ngoc , ki je bil obsojen zaradi dveh kaznivih dejanj preprodaje drog. Iz bolnišnice sta preprodajala MDMA, ketamin in metamfetamin.

Preiskovalci so povedali, da so mu upravitelji bolnišnice dovolili, da je sobo za zdravljenje spremenil v mini klub. Ko je policija vdrla v bolnišnico, je ugotovila, da je bila soba opremljena za zabave: bila je zvočno izolirana, razsvetljena, imela je mešalne mize za DJ-je in velike zvočnike.

Na zabave, kjer je bilo tudi veliko drog, so občasno pripeljali tudi spolne delavke, udeleževali pa so se jih tako pacienti kot osebje.

Podkupil je nekdanjo vodjo oddelka bolnišnice

Quy je droge prodajal tudi ozdravljenim odvisnikom v bolnišnici, ki so jih nato prodajali ljudem zunaj bolnišnice. Kupci Quyjevih drog so po poročanju lokalnih oblasti prihajali v bolnišnico in se pogosto pretvarjali, da so negovalci bolnikov.

Poročila navajajo, da je Quy lahko tihotapil droge v bolnišnico, potem ko je podkupil Do Thi Luu, nekdanjo vodjo oddelka bolnišnice, z mesečnim izplačilom 10 milijonov VND (428,02 evra). Čeprav je Luu zanikala vpletenost, je bila obsojena na tri leta zapora zaradi zlorabe pooblastil, so poročali.

Vodja bolnišnice Vuong Van Tinh je bil po škandalu razrešen s položaja. Obsojeni so bili še dve medicinski sestri in bolnišnični tehnik, ki so prejeli zaporno kazen.

Quy naj bi bil v preteklosti duševno bolan, vendar je sodišče ugotovilo, da to ni bil razlog za dejanja, zato je odločilo, da bo moral za svoja dejanja odgovarjati.