Tujina

V Pulju odkrili antično mojstrovino: marmornati kip spečega Kupida

Pulj, 30. 10. 2025 15.15 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Ne.M. , STA
Hrvaški arheologi so med izkopavanji v središču Pulja odkrili antično mojstrovino iz 2. stoletja. Marmornati kip Kupida je ležal tri metre pod površjem, na zemljišču, kjer je po ocenah strokovnjakov v tistem času stal dom premožne starorimske družine. Skulpturo bodo najprej očistili in restavrirali, nato pa jo bodo vključili v stalno zbirko.

Kip so hrvaški arheologi odkrili na zasebnem zemljišču v velikosti 1200 kvadratnih metrov, v sobi, ki je bila po prvih ocenah strokovnjakov del starorimskega domusa, so danes po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina pojasnili v puljskem Arheološkem muzeju Istre.

Umetnina, ki so jo označili za izjemno arheološko najdbo, v dolžino meri 98 centimetrov, v širino 44 centimetrov, v višino pa 30 centimetrov. Antično mojstrovino so odkrili v dveh delih, prikazuje pa Kupida, ki leži na levji koži, ob njem pa je majhen kuščar.

Kip iz 2. stoletja

"Gre za izjemno najdbo, ki priča o bogastvu in kulturi antičnega Pulja. Kdo je naročil to razkošno umetnino in komu je pripadala soba, v kateri je bila ta najdena, še ni znano, zagotovo pa je Pulj s tem odkritjem znova potrdil status arheološke zakladnice Sredozemlja," je danes ob predstavitvi najdbe povedal direktor muzeja Darko Komšo.

Vodja antične zbirke v muzeju Silvana Petešić je medtem povedala, da je skulptura izdelana iz belega marmorja, katerega izvor še ni znan. Datacija, ki kip uvršča v 2. stoletje, je po njenih besedah zanesljiva.

Na parceli, kjer je bila skulptura najdena, je sicer predvidena gradnja butičnega hotela.
Na parceli, kjer je bila skulptura najdena, je sicer predvidena gradnja butičnega hotela. FOTO: Bobo Pixsell

'Najdba, ki se zgodi enkrat v življenju'

Ko je izvedela, da gre za izjemno odkritje, je odkriteljica najdbe Aleksandra Paić dejala, da je to "najdba, ki se zgodi enkrat v življenju", ter dodala, da je bila skulptura najdena v domusu, poroča Index.

"Raziskano je bilo veliko območje, za katerega zdaj že vemo, da gre za antični domus oziroma za dva objekta, ki se nahajata na prostoru med Cvečićevim in Glavinićevim vzponom. V prostoru, kjer je bila najdena, je bila ogromna količina marmornega materiala," je poudarila Paićeva.

Vodja antične zbirke Arheološkega muzeja Istre, Silvana Petešić, je povedala, da je bil ta domus razkošno opremljen. "Gre za dečka, imenovanega Eros. Sicer ima lik Erosa svojo globljo zgodovino že v antični Grčiji – v 7. stoletju se pojavi v ljubezenski poeziji, sprva le kot pojem, svoje antropomorfne oblike pa dobi šele pozneje. Na začetku je bil prikazovan kot zelo lep, krilat mladenič skladnih telesnih proporcij. Naš Eros leži na levji koži, njegova glava pa počiva na levji glavi, ki je izdelana izjemno natančno," je pojasnila Petešićeva.

Dodala je, da takšne skulpture niso posebej redke in da jih je v Evropi precej, zlasti v Italiji. Na parceli, kjer je bila skulptura najdena, je sicer predvidena gradnja butičnega hotela.

arheološko odkritje kupid kip antika
4BIDEN
30. 10. 2025 16.47
to pa niso slovenksi žlahtniki... mah....
4BIDEN
30. 10. 2025 16.47
nič
graf
30. 10. 2025 16.40
Umetniško delo
abmam
30. 10. 2025 16.36
Če ne bi bil speči Kupido, bi ga morda našli že prej?
