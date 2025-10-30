V Pulju odkrili antično mojstrovino: marmornati kip spečega Kupida

Kip so hrvaški arheologi odkrili na zasebnem zemljišču v velikosti 1200 kvadratnih metrov, v sobi, ki je bila po prvih ocenah strokovnjakov del starorimskega domusa, so danes po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina pojasnili v puljskem Arheološkem muzeju Istre.

Umetnina, ki so jo označili za izjemno arheološko najdbo, v dolžino meri 98 centimetrov, v širino 44 centimetrov, v višino pa 30 centimetrov. Antično mojstrovino so odkrili v dveh delih, prikazuje pa Kupida, ki leži na levji koži, ob njem pa je majhen kuščar.

Vodja antične zbirke v muzeju Silvana Petešić je medtem povedala, da je skulptura izdelana iz belega marmorja, katerega izvor še ni znan. Datacija, ki kip uvršča v 2. stoletje, je po njenih besedah zanesljiva.

"Gre za izjemno najdbo, ki priča o bogastvu in kulturi antičnega Pulja. Kdo je naročil to razkošno umetnino in komu je pripadala soba, v kateri je bila ta najdena, še ni znano, zagotovo pa je Pulj s tem odkritjem znova potrdil status arheološke zakladnice Sredozemlja," je danes ob predstavitvi najdbe povedal direktor muzeja Darko Komšo .

Ko je izvedela, da gre za izjemno odkritje, je odkriteljica najdbe Aleksandra Paić dejala, da je to "najdba, ki se zgodi enkrat v življenju", ter dodala, da je bila skulptura najdena v domusu, poroča Index.

"Raziskano je bilo veliko območje, za katerega zdaj že vemo, da gre za antični domus oziroma za dva objekta, ki se nahajata na prostoru med Cvečićevim in Glavinićevim vzponom. V prostoru, kjer je bila najdena, je bila ogromna količina marmornega materiala," je poudarila Paićeva.

Vodja antične zbirke Arheološkega muzeja Istre, Silvana Petešić, je povedala, da je bil ta domus razkošno opremljen. "Gre za dečka, imenovanega Eros. Sicer ima lik Erosa svojo globljo zgodovino že v antični Grčiji – v 7. stoletju se pojavi v ljubezenski poeziji, sprva le kot pojem, svoje antropomorfne oblike pa dobi šele pozneje. Na začetku je bil prikazovan kot zelo lep, krilat mladenič skladnih telesnih proporcij. Naš Eros leži na levji koži, njegova glava pa počiva na levji glavi, ki je izdelana izjemno natančno," je pojasnila Petešićeva.

Dodala je, da takšne skulpture niso posebej redke in da jih je v Evropi precej, zlasti v Italiji. Na parceli, kjer je bila skulptura najdena, je sicer predvidena gradnja butičnega hotela.