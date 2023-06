V racijah proti motoristični tolpi zasegli za 1,5 milijona evrov orožja

Racije so potekale v ponedeljek v 13 hišah, povezanih z motoristično tolpo Bandidos v Zgornji in Spodnji Avstriji. Poleg orožja je policija zasegla tudi približno 550 nacističnih predmetov, kot so medalje, zastave, vojaške uniforme in čelade, ter en kilogram kokaina in pet kilogramov marihuane.

Policija je pridržala deset oseb zaradi suma kršitve zakonodaje na področju orožja in drog. Med aretiranimi naj bi bil tudi vodja nekdanje neonacistične skupine Objekt 21. Osumljenci med zaslišanjem o najdenem orožju za zdaj niso spregovorili niti besede.

Avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić je po racijah opozorila na nevarnost ekstremistične scene v državi. Vodja avstrijske obveščevalne službe (DSN) Omar Haijawi-Pirchner pa je dejal, da so preiskave pokazale, v kolikšni meri je desničarski ekstremizem zastopan v nezakonitih motorističnih tolpah.

Preiskave proti motoristični tolpi Bandidos so se začele konec lanskega leta, potem ko so preiskovalci razkrili načrte skupine, da bi se razširila v Avstrijo. Cilj preiskav je bil preprečiti morebitne nasilne spopade med skupino Bandidos, ki ima mrežo podružnic po vsem svetu, in njihovimi tekmeci.