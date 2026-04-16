V rafineriji nafte izbruhnil ogromen požar, ustavili proizvodnjo

Avstralski gasilci so včeraj pozno zvečer (po lokalnem času) odhiteli na intervencijo do ene od dveh delujočih naftnih rafinerij v Avstraliji, kjer je izbruhnil obsežen požar. Plameni so vzplamteli v rafineriji Viva Energy v Geelongu, ki dobavlja 10 odstotkov goriva za Avstralijo, kar 50 odstotkov njihovega goriva pa uporabljajo v avstralski zvezni državi Viktorija.
"Požar še ni pod nadzorom, čeprav je trenutno omejen na obrat," je ponoči sporočila gasilska služba Victoria. Po poročanju Deutsche Welle je bilo gašenje požara oteženo tudi zaradi tekočih goriv in plinov. Ljudem v Geelongu in okolici so naročili, naj ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo okna in vrata ter izklopijo sisteme ogrevanja in hlajenja.
Po okoli 12 urah so nato sporočili, da so uspeli požar pogasiti. Poškodovanih na srečo ni bilo, požar pa je po poročanju avstralskega portala News.com.au posledica napake opreme. Slednje je sporočila namestnica komisarja Michelle Cowling, ki je dejala, da incident preiskujejo: "Izvedena bo temeljita preiskava o tem, kako je do požara prišlo."
Nastala je ogromna škoda, ki bo po ocenah nekaterih avstralskih politikov vplivala tudi na proizvodnjo in dobavo goriv.
Kakšen bo vpliv na proizvodnjo goriv?
Cowlingova ob tem ocenjuje, da škoda ne bo vplivala na proizvodnjo dizla, bencina in nafte. "To torej ne bo poslabšalo že siceršnjih težav z gorivom, ki jih imamo," je dejala. Avstralija se od iranske vojne, ko je skoraj zaprla Hormuško ožino, sooča s pomisleki glede varnosti goriva. Uvozi namreč 90 odstotkov svojih potreb po rafiniranem gorivu.
A če torej komisarka ocenjuje, da večjih težav ne bo, pa je avstralski minister za energijo Chris Bowen povsem drugačnega mnenja. Za avstralsko televizijo Nine News je dejal, da bo požar vplival predvsem na proizvodnjo bencina.
"Trenutno se proizvodnja reaktivnega goriva in dizelskega goriva v rafineriji zaradi varnostnih razlogov nadaljuje z zmanjšano stopnjo," je v četrtek zjutraj po lokalnem času povedal televiziji. Meni, da bo največji udarec občutila proizvodnja bencina.
Poudaril je, da gre sicer šele za prve informacije, a da se v rafineriji še naprej proizvaja bencin, visokooktanski bencin – zlasti dizelsko gorivo in reaktivno gorivo. "Seveda pa sem se v zadnjih nekaj urah pogovarjal z glavnim izvršnim direktorjem in se bom z njim pogovarjal še danes, da bi dobil boljše ocene," je dodal.
Avstralce je ob tem pozval, naj ne prevlada panika pri točenju in kopičenju goriva.
Premierka zvezne države Viktorija Jacinta Allen je prav tako dejala, da je za ocene vpliva incidenta na proizvodnjo goriva še prezgodaj. "Ni dvoma, da se to dogaja v resnično zahtevnem času za oskrbo z gorivom po vsej državi in po svetu zaradi Trumpove vojne v Iranu. To povzroča velik pritisk na svetovne zaloge goriva in Avstralija ni imuna na ta pritisk," je poudarila.
