V rafineriji nafte izbruhnil ogromen požar, ustavili proizvodnjo

Avstralski gasilci so včeraj pozno zvečer (po lokalnem času) odhiteli na intervencijo do ene od dveh delujočih naftnih rafinerij v Avstraliji, kjer je izbruhnil obsežen požar. Plameni so vzplamteli v rafineriji Viva Energy v Geelongu, ki dobavlja 10 odstotkov goriva za Avstralijo, kar 50 odstotkov njihovega goriva pa uporabljajo v avstralski zvezni državi Viktorija.

"Požar še ni pod nadzorom, čeprav je trenutno omejen na obrat," je ponoči sporočila gasilska služba Victoria. Po poročanju Deutsche Welle je bilo gašenje požara oteženo tudi zaradi tekočih goriv in plinov. Ljudem v Geelongu in okolici so naročili, naj ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo okna in vrata ter izklopijo sisteme ogrevanja in hlajenja.

Po okoli 12 urah so nato sporočili, da so uspeli požar pogasiti. Poškodovanih na srečo ni bilo, požar pa je po poročanju avstralskega portala News.com.au posledica napake opreme. Slednje je sporočila namestnica komisarja Michelle Cowling, ki je dejala, da incident preiskujejo: "Izvedena bo temeljita preiskava o tem, kako je do požara prišlo."

Nastala je ogromna škoda, ki bo po ocenah nekaterih avstralskih politikov vplivala tudi na proizvodnjo in dobavo goriv.