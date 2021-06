V rafineriji v Teheranu izbruhnil požar

Gost oblak dima, ki se dviga nad rafinerijo, je viden iz različnih delov Teherana, poročajo iranski državni mediji. V rafineriji na jugu mesta je izbruhnil velik požar, o žrtvah še ne poročajo.

"Požar je izbruhnil v obratu za utekočinjeni plin v rafineriji Tondguyan," so potrdili na državni televiziji. Gasilci so že na delu in se borijo z ognjenimi zublji. Vse aktivnosti v tovarni Tondguyan so zaustavili, takoj ko se je požar začel širiti. Na kraju je tudi več ekip reševalne službe.