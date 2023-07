V raketnem napadu na stanovanjski blok na vzhodu Ukrajine trije mrtvi

Po napadu je izbruhnil požar, iz ruševin pa so doslej potegnili dve osebi, medtem ko je reševalna akcija še v teku. V mestu je nato odjeknilo tudi več eksplozij, zato so prebivalcem naročili, naj se zatečejo v zaklonišča.

Sadovij je objavil videoposnetek, ki prikazuje razbita okna na stavbi s štirimi nadstropji. Na posnetku so bili vidni tudi poškodovani avtomobili in ruševine. "Veliko stanovanj je poškodovanih, več kot 50," je ocenil župan.

Zgodaj zjutraj je posnetke razdejanih in uničenih stavb delil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Lvov. Posledice nočnega napada ruskih teroristov. Na žalost s smrtnimi žrtvami in poškodovanimi. Moje sožalje svojcem," je zapisal in dodal, da bo zagotovo sledil njihov močan odgovor.