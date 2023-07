V raketnem napadu na stanovanjski blok na zahodu Ukrajine štirje mrtvi

Zgodaj zjutraj je posnetke razdejanih in uničenih stavb delil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski . "Lvov. Posledice nočnega napada ruskih teroristov. Na žalost s smrtnimi žrtvami in poškodovanimi. Moje sožalje svojcem," je zapisal in dodal, da bo zagotovo sledil njihov močan odgovor.

Sadovij je objavil videoposnetek, ki prikazuje razbita okna na stavbi s štirimi nadstropji. Na posnetku so bili vidni tudi poškodovani avtomobili in ruševine. "Veliko stanovanj je poškodovanih, več kot 50," je ocenil župan.

Po napadu je izbruhnil požar, iz ruševin pa so doslej potegnili dve osebi, medtem ko je reševalna akcija še v teku. V mestu je nato odjeknilo tudi več eksplozij, zato so prebivalcem naročili, naj se zatečejo v zaklonišča.

Sadovij je še sporočil, da je bil v napadu poškodovan tudi študentski dom na Politehnični univerzi v Lvovu. "To je največji napad na civilno infrastrukturo v Lvovu od začetka ruske invazije," je še opozoril. Za zdaj sicer še ni znano, koliko ruskih raket je bilo izstreljenih v napadu.

V napadu je bil poškodovan tudi 'objekt kritične infrastrukture', navedbe regionalnega vodje povzema BBC. Ruska vojska poročil o napadu še ni komentirala.

Ukrajina je od začetka ruske invazije s pomočjo Zahoda znatno okrepila svoje sisteme zračne obrambe, vendar pa je tiskovni predstavnik ukrajinskih letalskih sil Jurij Ignat nedavno opozoril, da vojaška pomoč Zahoda še vedno ne zadostuje za varovanje celotne države pred zračnimi napadi.

"Sistemi zračne obrambe so nameščeni tam, kjer so najbolj potrebni, in ščitijo velika mesta, infrastrukturne objekte, jedrske elektrarne in fronto. Za pokritje države, kot je Ukrajina, pa imamo milo rečeno premalo zmogljivosti," je dodal Ignat.