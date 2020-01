V raketnem napadu ubitih več deset jemenskih vojakov

Hutiji so v soboto napadli mošejo v vojaškem oporišču okoli 170 kilometrov vzhodno od prestolnice Sana, je dejal vojaški vir.

Vojaški in zdravstveni viri so sporočili, da je bilo v napadu po najnovejših podatkih ubitih najmanj 83 vojakov, 148 pa jih je bilo ranjenih.

Jemenski predsednik Abedrab Mansur Hadi je obsodil strahopetni in teroristični napad na mošejo, ki po njegovem mnenju potrjuje, da si Hutiji ne želijo miru, "saj ne poznajo drugega kot smrt in uničenje in so poceni iransko orodje v regiji".

Hutiji zaenkrat niso prevzeli odgovornosti za napad.