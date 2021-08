V razbeljenem avtu pustila otroka, rešili so ga mimoidoči

Občani so do prihoda policije otroka že rešili iz avtomobila. Na kraj je prišlo tudi reševalno vozilo, otroka pa so, po nudenju prve pomoči, zaradi toplotne izčrpanosti prepeljali v gospićko bolnišnico. Zoper 26-letno Nemko, mamo otroka, že poteka kazenska preiskava.

V nedeljo okoli 15.50 je hrvaška policija prejela prijavo občanov, da je v avtu z nemškimi registrskimi tablicami na parkirišču nakupovalnega centra v Gospiću zaprt otrok. Mimoidoči so še opozorili, da ima otrok znake omedlevice, saj so temperature v senci takrat dosegle že 30 stopinj.

Direktorica bolnišnice v Gospiću, pediatrinja Sandra Čubelić, je za dejala, da so na srečo občani "pravočasno vlomili v avto in rešili 2,5-letnega otroka". Po njenih informacijah je mama sina pustila v avtu, saj je menila, da malček ni v nevarnosti, da se mu v kratkem času, ko se ona vrne iz trgovine, ne more nič zgoditi.

"Otroka smo pri nas rehidrirali, okrevanje poteka brez težav. Malčka smo danes, skupaj z mamo, odpustili iz bolnišnice, vendar v spremstvu policije," je dodala Čubelićeva.

Ne puščajte otrok v vozilih!

Policija zato ponovno vse opozarja, naj otrok ne puščajo samih v vozilih, ker so lahko posledice usodne – smrt ali hujše zdravstveno stanje.

"Puščanje otrok brez nadzora v zaprtem vozilu je zanemarjanje in zloraba otrok, kar se šteje za kaznivo dejanje kršenja otrokovih pravic. Odgovorno osebo lahko za storjeno hudo kaznivo kaznujemo z zaporom od enega do 15 let," so izpostavili pri PU ličko-senjske županije.

Opozarjajo, da je izredno pomembno, da se zavedamo vsakega dejanja in giba, in naj ravnanje z otrokom ne postane samodejno ali rutina. Zato naprošajo vse, da preden izstopijo iz avta, preverijo tudi zadnje sedeže in se s tem izognejo nesrečam.