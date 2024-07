V razbitinah ladje iz 19. stoletja našli neodprte steklenice šampanjca

Zasebna skupina potapljačev ekipe Baltictech, ki išče ladijske razbitine v Baltskem morju, je v začetku julija med pregledovanjem zanimivih točk približno 37 kilometrov južno od otoka Öland odkrila ladjo. Približno 58 metrov globoko so ob švedski obali odkrili razbitine stare jadrnice, ki je bila še vedno dobro založena s porcelanom in približno 100 steklenicami šampanjca ter mineralne vode. Na steklenicah je bila odtisnjena tudi blagovna znamka mineralne vode Selters, za katero so takrat verjeli, da ima zdravilne moči. Blagovna znamka šampanjca še ni določena.

Vodja ekipe Tomasz Stachura je povedal, da bi bilo lahko dragoceno blago takrat na poti na kraljevo mizo v Stockholmu ali v rezidenco ruskega carja v Sankt Peterburgu, ladja je namreč potonila v drugi polovici 19. stoletja. Potapljači so s potopom že zaključili, dva od njih pa sta se po dveh urah ponovno potopila in ostalim sporočila novico o svoji najdbi.

Stachura je posnel že na tisoče podvodnih fotografij razbitin v Baltskem morju, kljub temu pa je bila ta najdba drugačna, je dejal in pojasnil, da je bilo na ladji najdenih približno 100 steklenic. "Potapljam se že 40 let in pogosto se zgodi, da v razbitini najdemo steklenico ali dve, da smo jih odkrili toliko, pa je zame prvič," je Stachura povedal za agencijo AP. Je pa bila najdba po njegovih besedah naključje, kajti del, na katerem so našli razbitine, prečesavajo že leta. "Iz čiste radovednosti smo preverjali nove točke, ki smo jih zbirali že leta, in takrat sva naletela na to razbitino," je povedal Stachura in dodal, da niso pričakovali, da bodo našli kaj pomembnega, na začetku pa sta celo oklevala, ali naj se sploh potopita.

Najdenega blaga je bilo v razbitini toliko, da sprva niso mogli oceniti, za koliko steklenic sploh gre. Vse je najbolj presenetil šampanjec, a je več o zgodovini plovila razkrila voda, ki so jo našli. Bila je v zapečatenih glinenih steklenicah z oznako Selters, nemško blagovno znamko, ki je bila v 19. stoletju zelo cenjena, pogosto rezervirana za kraljeve družine in je veljala skoraj za zdravilno, so zapisali pri APju. Voda je izvirala iz istoimenskega mineralnega izvira v mestu Selters v osrednji nemški zvezni deželi Hessen, ta pa se stekleniči že več kot 800 let.