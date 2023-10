V razdejanem kibucu na ulicah trupla otrok, mater in očetov

Kot so povedali, je bilo v zraku dobesedno vohati vonj po truplih, iz hiš pa so vojaki vlekli trupla dojenčkov, mater in očetov. Poveljnik IDF naj bi eni izmed novinark i24 News povedal, da so našli trupla kar 40 dojenčkov, nekateri naj bi bili obglavljeni.

Izraelske obrambne sile so novinarje popeljale skozi kraj, ki je bil med najbolj prizadetimi, ko so Hamasovi borci vstopili v Izrael in začeli napadati civiliste, v kibuc Kfar Aza. Ko so novinarji vstopili v kibuc, so jih čakali pretresljivi prizori, poroča Reuters.

"To ni vojna, to ni bojišče. To je pokol, to je teroristična dejavnost," je dejal izraelski generalmajor Itai Veruv. "To je nekaj, kar v življenju še nisem videl, predstavljali smo si to iz pričevanj napih dedkov in babic, ki so to preživljali v Evropi."

Trupla prebivalcev so ležala na ulicah in pred hišami, pokrita le z rjuhami, na nasprotnih straneh pa so ležala še trupla strelcev, ki jih je IDF uspel premagati. V krajih, kjer je kibuc Kfar Aza v bližini Sderota, so militanti namreč začeli streljati na civiliste, poroča Reuters, pobili pa so na stotine Izraelcev in jih na desetine vzeli za talce. Od hiš je ostalo komaj kaj, skoraj popolnoma so uničene in požgane.

"Povejte svetu, kaj ste videli tukaj," so se slišale besede vojakov, poroča Reuters. Kibuc je vojska začela pregledovati, šele ko so se spopadi umirili, v daljavi pa je bilo še kar slišati eksplozije in streljanje. Iz Gaze se je dvigoval dim, sirene pa so opozarjale na prihajajoče rakete, kibuc pa je zdaj le bleda senca tistega, kar je bil včasih.